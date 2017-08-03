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Известный «чекист» нашел работу в оружейном бизнесе

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  • 3.08.2017, 11:26
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Игорь Кузнецов

Пригревшая экс-начальника КГБ по Минску фирма занимается производством и модернизацей военной техники.

Бывший начальник управления КГБ по Минску и Минской области и Института национальной безопасности генерал-майор Игорь Кузнецов работает помощником директора ОАО «Стройтехпрогресс». Информация об этом размещена на сайте Белорусской федерации биатлона, в которой в мае Кузнецов стал заместителем председателя, сообщает tut.by.

«В этом нет ничего удивительного, поскольку Кузнецов и Ботеновский уже давно варятся в биатлоне», — сказал информированный собеседник.

Сергей Ботеновский входит в состав наблюдательного совета БФБ, который возглавляет глава КГБ Валерий Вакульчик. Он также председатель совета директоров компании «ОКБ ТСП», которая в 2015 году выкупила госпакет акций в ОАО «Стройтехпрогресс», которое специализируется на работах, связанных с обработкой металла.

ОКБ ТСП — это предприятие оборонного комплекса Беларуси. Деятельность компании, основанной в 2002 году, направлена на разработку и производство новых образцов вооружения и военной техники, модернизацию существующих боевых единиц, осуществление научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. Владельцами компании являются зять экс-премьера Сергея Линга Сергей Ботеновский и компания «Инвестиционное финансирование». До ввода санкций со стороны ЕС компания входила в «Белтех Холдинг» Владимира Пефтиева и называлась «Техносоюзпроект».

В 2014 году генерал-майор Игорь Кузнецов был освобожден от должности начальника государственного учреждения образования «Институт национальной безопасности Республики Беларусь» и уволен с военной службы в запас по возрасту с правом ношения военной формы одежды и знаков различия. Известность Кузнецов заслужил, когда возглавлял управление КГБ по Минску и Минской области. Именно с его подачи были заведены уголовные дела против многих молодофронтовцев.

В октябре 2012 года появились слухи о самоубийстве Игоря Кузнецова, которые затем пресс-служба КГБ опровергла. Оказалось, что тогда застрелился другой экс-начальник минского КГБ.


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