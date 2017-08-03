Грациозно плавающий корги стал звездой Сети 1 3.08.2017, 11:32

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Стиль плавания собаки породы корги покорил тысячи пользователей Instagram.

Талант собаки пользователи Instagram впервые заметили, когда на странице «corgi_zero» появилась подводная запись плавающего в бассейне Зеро. Всего за первые сутки данный ролик посмотрели почти 180 тысяч пользователей, пишет сайт news.eizvestia.com.

В видеоролике собака под музыку несколько раз грациозно переплывает бассейн. Съемка осуществляется с разных ракурсов, что позволяет в подробностях рассмотреть лапы и живот собаки.

Стиль плавания Зеро удивил интернет-пользователей. «Вы только посмотрите, какие у него лапки», «Это самое лучшее видео, которое я видел в своей жизни», — пишут пользователи Instagram.