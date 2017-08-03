Завтра — жара до 32 градусов 3.08.2017, 11:46

В Беларуси 4 августа ожидаются грозы и шквалистый ветер.

4 августа будет облачно с прояснениями. Ночью и утром на большей части территории страны, днем преимущественно по юго-востоку пройдут кратковременные дожди, грозы, местами возможны ливни.

Ветер прогнозируется южный с переходом на западный 6-11 м/с, порывы до 14 м/с, местами при грозах - шквалистое усиление ветра порывами до 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью составит 16-22 градуса выше нуля, днем ожидается 24-29 градусов тепла, по юго-востоку - плюс 30-32. В Минске в ночь на 4 августа по городу ожидается гроза, местами при грозе шквалистое усиление ветра порывами до 15-20 м/с, сообщили БелТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.