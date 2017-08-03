Александр Молочко: Руководство Солигорского РОВД продолжает «творить беспредел» 3.08.2017, 12:04

Александр Молочко

Активист вынужден отстаивать свои права в борьбе с начальством Первого рудоуправления и их «союзниками» из РОВД.

Руководство Солигорского РОВД мстит активисту ОГП Александру Молочко за разоблачительные публикации о методах работы Солигорского РОВД и за предложение об обязательном применении средств видеофиксации сотрудниками ППС МОБ Солигорска, пишет сайт ucpb.org.

Руководство Солигорского РОВД в лице его начальника, полковника милиции Русановича А.И. и его заместителя, начальника МОБ Солигорского РОВД подполковника Соловья С.И. совместно с директором 1РУ ОАО «Беларуськалий» Горбачевым А.С., сфабриковали в отношении гражданского активиста административное дело.

24.05.2017 г., во время проведения совещания с инженерно-техническим персоналом СОФ 1РУ ОАО «Беларуськалий», директор 1РУ ОАО «Беларуськалий» Горбачев А.С., допустил в адрес Александра Молочко, работника СОФ 1РУ, оскорбительные высказывания в присутствии нескольких десятков человек. В связи с этим активист обратился с заявлением на имя начальника Солигорского РОВД. В заявлении были указаны двое свидетелей произошедшего, которые согласились дать показания по данному факту.

Заявление было зарегистрировано в канцелярии РОВД 19 июня, а уже 21 июня данные свидетели были вызваны в личный кабинет Горбачева А.С. для проведения профилактической беседы. В присутствии главного энергетика фабрики 1РУ и начальника отдела кадров 1РУ, свидетелям было предложено отказаться от своих показаний, иначе их жизнь будет превращена в ад, благодаря должностным полномочиям Горбачева А.С..

Следовательно, как предполагает Александр, в промежутке времени с 19 по 21 июня информация о поступившем заявлении и свидетелях из Солигорского РОВД директору 1РУ была просто «слита». 23 июня, узнав о данном факте, Александр Молочко посетил кабинет директора с целью прояснить обстоятельства произошедшего и каким-то образом, ограничить прессинг на свидетелей. Однако разговора не получилось, директор 1РУ факт «разъяснительной» беседы со свидетелями не признал. Данный разговор Александром был записан на диктофон мобильного телефона.

На проведение разбирательства по факту поступившего заявления по законодательству отводится десять суток. Сам Александр и его свидетели были опрошены во второй половине дня 29 июня, в последний день этого срока. Как пояснил Александр, его опрос участковым инспектором закончился в районе 17:00, а значит, у участкового инспектора, проводившего разбирательство, просто физически не было возможности для оформления всех необходимых документов для сдачи отказного материала либо же возбуждения административного производства.

Следовательно, считает активист, отказной материал по его заявлению был сдан в первой половине дня, а опрос его и его свидетелей во второй половине дня был фикцией. Еще до опроса Александра в Солигорском РОВД уже было все решено. Оказалось, что помимо опроса Александра и его свидетелей, участковый инспектор уполномочен был составить протокол в отношении самого Александра за якобы оскорбления им директора 1РУ Горбачева А.С. во время посещения его кабинета 23 июня. На вопрос Александра о том, будет ли составлен административный протокол в отношении директора 1РУ, участковым инспектором было сказано: «Александр Викторович, но Вы же все понимаете….».

В результате в отношении Александра Молочко был составлен протокол, а в действиях директора 1РУ состава административного правонарушения установлено не было.

Дело для разбирательства было передано в суд Солигорского района. В процессе проведенных четырех судебных заседаний выяснилось, что для директора 1РУ 23 июня на территорию 1РУ по его звонку лично начальнику Солигорского РОВД Русановичу А.И. был прислан дежурный участковый инспектор то ли с нарядом, то ли с сотрудниками вневедомственной охраны, который впоследствии был вписан в протокол как свидетель. О том, что звонок был осуществлен лично начальнику Солигорского РОВД, заявил сам Горбачев А.С. на суде.

Участковый инспектор же пояснил в свою очередь, что звонок поступил на какой-то телефон дежурной части Солигорского РОВД. Участковым был осуществлен опрос секретарши директора 1РУ, которая пояснила, что Александр Молочко якобы выражался нецензурными словами в адрес ее и директора Горбачева А.С. и это при том, что Александр сам же и записывал разговор (получается, что записывал сам на себя).

Сам Горбачев А.С. ни о какой нецензурной брани в первоначальном заявлении не упоминал, а указывал, что Александр угрожал ему физической расправой. Кроме того, в материалах дела всплыло незарегистрированное заявление Горбачева А.С., которое было написано им, но которое впоследствии им было передано его заместителю по общим вопросам и бывшему сотруднику Солигорского РОВД, с поручением разобраться. Именно в этом заявлении ни о какой нецензурной брани речи не шло, а нецензурная брань возникла уже потом, когда понадобились свидетели и для этого была опрошена секретарша Пригодич М.И..

Суд Солигорского района, приняв все вышеизложенные противоречия во внимание, удовлетворив все ходатайства Александра Молочко и заслушав запись диктофона мобильного телефона, приобщив диск с записью к материалам дела, принял решение о закрытии дела в связи с недоказанностью вины Александра. Горбачевым А.С. же было заявлено о том, что запись подделана.

Сейчас Александром готовятся обращения в прокуратуру Солигорского района и УСБ МВД РБ по факту откровенного милицейского беспредела со стороны милицейского руководства Солигорского РОВД и директора 1РУ. Кроме того, в суде Солигорского района зарегистрировано исковое заявление об отмене дисциплинарного взыскания, которое было наложено на Александра по сфабрикованной в отношении него докладной записке начальника производственного участка СОФ 1РУ Боровика С.И. по указанию кого-то из руководства 1 РУ.

Как пояснил сам активист, территория 1РУ уже давно превратилась в территорию беззакония, но сейчас это еще и территория террора при попустительстве местной прокуратуры и РОВД. Это уже не первая попытка со стороны руководства 1РУ сфабриковать в отношении него какое-либо административное дело. В 2016 году, при попытке дважды зарегистрировать заявление в комиссии по трудовым спорам, в отношении него также в Солигорский РОВД поступило ложное заявление со стороны заместителя директора 1РУ Кущ М.М.. Консультантами в написании данного заявления выступали все те же бывшие сотрудники Солигорского РОВД, а ныне «труженники» 1 РУ. Однако тогда дело до суда не дошло.