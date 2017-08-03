Названы простые способы, как охладить квартиру в жару 3 3.08.2017, 12:16

10 способов сделать жилье более прохладным и комфортным в жару без кондиционера.

Как охладить воздух в квартире и сделать свое существование в жару более-менее сносным? Уверены, вы все чаще спрашиваешь себя об этом, особенно летом, и особенно, если у вас нет кондиционера.

Жаркое лето бросает вызов нам везде, даже дома. И расхожее мнение "мой дом – моя крепость" испаряется и улетучивается прямо на глазах в 40-градусную жару. Сайт lady.tochka.net подготовил 10 советов, как охладить квартиру в жару без кондиционера.

- Не проветривай квартиру днем – так ты только наполнишь ее горячим воздухом. Проветривания с целью охлаждения нужно делать ранним утром, около 5:00 - 8:00, и поздним вечером, после 22:00. На рабочий период дня лучше полностью закрыть окна.

- Чтобы чувствовать себя комфортно, лучше увлажняй воздух. Можно делать это как с помощью специального увлажнителя, так и используя обычный спрей. Распыляй воду без ароматизаторов каждые 40 минут. Также можешь поставить несколько кастрюлек с водой по углам комнаты.

- Фольга – простой и доступный способ. Можешь оклеить ею внутренние стороны окон – и помещение станет гораздо прохладнее. Но есть и другой способ: возьми большой лист картона, обклей его фольгой и заслони им окно в дневное время. А на ночь можешь убрать "засов" – так ты не будешь создавать темноту в комнате, а значит, не нарушишь чуткость сна и будешь просыпаться вместе с солнцем.

- Убери одеяла, ковры и согревающий текстиль в шкаф. Купи льняной плед, наволочки – эта материя лучше всего охлаждает летом, кроме того, это отличный повод изменить стиль помещения.

- Заморозь лед - им сможешь как охладиться сама, так и охладить воздух. Используй лед для протирания кожи, также положи несколько кубиков льда в тарелку - пусть тает и охлаждает.

- Поменьше готовь на плите – она дополнительно нагревает пространство. Кроме того, в жару лучше питаться простыми холодными блюдами – окрошкой, холодным борщом, салатами, фруктами, овощами и молочными продуктами.

- Делай влажную уборку каждый день.

- Полотенцесушители в ванной очень нагревают воздух. Оберни их фольгой, и температура в комнате снизится.

- Пей много воды комнатной температуры без газа и льда. Она утолит жажду и подарит ощущение комфорта, а значит и в комнате покажется более прохладно.

- И, конечно, можно охладиться без кондиционера в жару с помощью вентилятора. Для большего эффекта набери воды в миску, поставь ее недалеко.