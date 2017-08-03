Крайне болезненный для Путина укол 3.08.2017, 12:35

Владимир Путин

Фото: EPA

В чем сила новых санкций, введенных США против России?

Санкции, которые подписал президент Трамп, больно ударят по российской экономике.

Экономические эксперты Семен Новопрудский и Степан Демура объяснили ведущей «Радио Свобода» Елене Рыковцевой, как именно.

Елена Рыковцева: Главное событие дня случилось несколько часов назад – президент Дональд Трамп подписал закон о санкциях. Мы это даже успеваем обсудить сегодня, хотя в общем-то тема у нас немножко другая была. Пришли сообщения, что российские миллиардеры стали еще богаче в этом году. Почему так произошло, это тоже мы будем обсуждать с нашими гостями. Семен Новопрудский с нами, экономический журналист. С нами на связи Степан Демура, финансовый аналитик. Давайте поговорим об этом событии, о подписании Дональдом Трампом закона о санкциях. Он не был счастлив, когда подписывал этот закон, он сказал, что есть ряд серьезных огрехов, недостатков в этом законе. Например, он считает, что ущемляются какие-то права европейских партнеров. Ему так же не нравится, что его права ограничиваются, как президента, он говорит, что это снижает возможности для переговоров. Тем не менее, он это подписывает в надежде, что Россия все-таки поймет, за что эти санкции, и сделает все, чтобы они были отменены. Ваша реакция на это его заявление?

Семен Новопрудский: Мне кажется, что он подписал этот закон не для того, чтобы налаживать отношения с Владимиром, с которым он обещал договориться во время своей предвыборной кампании. Мало ли, что он обещал. Трамп, наверное, один из рекордсменов в принципе в мировой политике по количеству разных трактовок своих собственных слов, мнений, которые он менял на диаметрально противоположные всю свою жизнь. Подписал он по внутриполитическим причинам. Конечно, если бы он не подписал, у него было бы гораздо меньше шансов доказать, что он и его окружение не связаны с Россией, в разгар беспрецедентного расследования таких связей. У него было бы гораздо меньше шансов, как ни странно, в том числе маневрировать на переговорах. Потому что он строил в том числе свою кампанию на том, что Обама слабак, а я крутой мужчина, поговорю с другим крутым мужчиной, мы точно как два крутых мужчины договоримся. На самом деле, если бы он этот закон не подписал, мало того, что он свои позиции внутри страны ослабил, он совершенно не усилил бы их на переговорах с Россией, потому что российская власть так устроена, что она каждый шаг отката, если бы он не подписал, расценивала бы, как Трамп слабак. На самом деле, как ни парадоксально, но ни по внешним, ни по внутренним причинам ему нельзя было не подписывать этот закон. Другое дело, что этот закон гораздо важнее, подпись Трампа – не самое важное в этом законе, потому что даже если бы он не подписал, были способы так или иначе обойти его вето, а то, что Россия юридически впервые приравнена к Ирану и КНДР, которые в США считаются почти странами-изгоями, Иран в меньшей степени, потому что Обама заключил ядерную сделку, Россия в ней тоже участвует, Северная Корея считается однозначным изгоем, а в этом законе мы идем с этими двумя странами через запятую. На самом деле теперь, чтобы отменить санкции, нужно кроме того, чтобы преодолевать реакцию Конгресса и Сената, придется давать обоснования, почему он это делает, и чтобы эти санкции не меняли радикально политику США в случае, если не поменялась политика тех стран, против которых вводят санкции. То есть эти санкции прямо обуславливают возможность отмены с тем, что изменится политика тех стран, против которых эти санкции введены.

Елена Рыковцева: Он так и говорит, я вижу недостатки, но я подписываю ради национального консенсуса. Степан, вам не показалось, что до последнего момента российское правительство, по словам каких-то спикеров, надеялось, что он не подпишет?

Степан Демура: После того, как весь местный бомонд радостно кричал "Трамп наш", хотя было очевидно с самого начала, что Трамп никакой не наш, уже как-то говорить о том, что местный политический бомонд имеет какую-то связь с реальностью, весьма затруднительно. Поэтому да, они могут тешить себя какими-то мыслями, какими-то надеждами, но сколько можно себя этим тешить? Я думаю, они очень сильно оторвались от реальности, а реальность такова, что в один прекрасный момент решили, страна с ВВП в районе Испании решила бросить вызов 50% мирового ВВП, не имея ни финансовой системы, ни армии дееспособной, ни дееспособных спецслужб, ни промышленности, ни технологий. Международная правовая система, какой бы она ни была, она удовлетворяет интересы большинства игроков, поддерживается, и вот эта маленькая страна решила бросить вызов. Этой маленькой стране, если она не понимает, что она натворила, ей будут очень медленно, но очень поступательно объяснять, что международная правовая система поддерживается нами, она в наших интересах, и вы здесь никто, чтобы ее нарушать. Вот это сейчас и делается. Причем, если вы заметите, все телодвижения Запада, я не беру смешную администрацию Обамы на самом деле, а реально, когда пришел Трамп, строятся на одном простом принципе: дурака достаточно напугать, ошибки он сделает сам. Вот эти санкции, серьезнейшие на самом деле санкции, даже не сами санкции, а инструментарий, который в них заложен – это как-то подействовало на наше политическое руководство? Судя по всему, никак. То ли они не понимают, что происходит, то ли отказываются понимать, а это вообще мощнейшее оружие. Потому что, во-первых, очень легко запретить трансфер любой технологии, просто сказав, что, вы знаете, это технология двойного назначения. И не только причем американских компаний, но и тех же китайских компаний, тех же европейских компаний. Далее: очень легко тупо обрушить российский рубль и российскую экономику. Потому что достаточно посмотреть, что сказано о возможности инвестиций не более чем и не более, чем на короткий срок. Это мощнейший инструментарий и, я думаю, что он будет, к сожалению, задействован.

Елена Рыковцева: Если можно, объясните нашей аудитории, каких еще возможностей лишится Россия?

Семен Новопрудский: Расширен круг отраслей, в которые нельзя поставлять технологии, в частности, он расширен на металлургию. И нельзя американским компаниям участвовать в проектах такого рода. Нельзя инвестировать в российскую экономику и покупать имущество российских компаний в случае, если предусматриваются инвестиции более, чем на 10 миллионов долларов в год. Для крупного бизнеса это совершенно смешная сумма, а понятно, что никаких мелких бизнесов американцы никогда не покупали в России. Все наше главное сотрудничество – это сотрудничество нефтяных гигантов. До кризиса крупнейшие были сделки "Роснефти" с тем же "Эксон Мобил". Ровно поэтому в России было заблуждение, что раз назначили главой Госдепа бывшего руководителя "Эксон Мобил" Тиллерсона – это просто наш человек, мы орденом его награждали. Мы полагаем, что если мы награждаем человека орденом, то он нам по гроб жизни обязан. Кроме того, сокращаются еще сильнее сроки заимствования для российских компаний на американском рынке. Но российские банки и компании и так не особо прибегали к этим заимствованиям. Самое главное, что мы лишаемся шансов на получение технологий, формальных шансов, там есть способы обойти санкции, во всех ключевых сферах экономики мы не получим технологии, которыми сами не владеем. И мы не получим американских совладельцев и технологий там, где могли бы их получить.

Сильнее всего это может ударить по разработкам арктического шельфа нашей нефти. Но опять же совершенно неясно, до какой степени это будет серьезным ударом, потому что никто не понимает, будет ли когда-нибудь арктическая нефть рентабельна, может быть они и так не развивались. Но главное, что это инструментарий сдерживания, это то самое ружье, которое висит на сцене, может выстрелить хоть в первом акте, хоть во втором. Есть еще важная мера, которая формально не касается нас с вами, но касается российского руководства: вроде как финансовая разведка США не позднее, чем через 180 дней подписания этого закона, должна предоставить руководству США подробные сведения обо всех счетах и активах российских чиновников за рубежом. Не факт, что это не коснется в том числе активов, которые приписывают друзьям президента или тех, которые условно записаны на каких-нибудь виолончелистов. То есть на самом деле вполне возможно это будет официальной информацией, которой будет обладать руководство США. Были журналистские расследования, что возможно какие-то конкретные деньги, в том числе бизнесы хранятся в американских банках.

Елена Рыковцева: Но США не могут дотянуться до ролдугинских офшоров.

Семен Новопрудский: Скорее всего нет, но они могут дотянуться до всех американских счетов. Кроме того есть такая вещь, которая называется факты. США сказали другим странам: добровольно присоединяйтесь к нашим правилам, информируйте наши налоговые органы. Во-первых, сама Россия к ним присоединилась, присоединилась после санкционной войны, что очень важно, а во-вторых, к ним присоединились еще десятки стран мира. Для того, чтобы не ссориться с США, не ссориться с крупнейшей мировой экономикой, некоторые страны могут предоставить такие сведения, они могут последовать за этими санкциями только для того, чтобы не терять крупнейший для себя рынок и не нарваться на гигантские штрафы. Эти санкции, хотя они вводятся только США и формально не будут продублированы Евросоюзом, но эти санкции, конечно, будут принимать во внимание даже страны, которые никаких санкций против России не вводили, тот же Китай тоже будет принимать во внимание, несомненно.

Елена Рыковцева: Степан, мы действительно обратили внимание, что в этот раз гораздо более нервная реакция руководства российского, голоса Кремля Пескова была на эти санкции. Теории "импортозамещения" мы действительно не услышали ни разу за эти дни. Вы говорите, что разума у них нет. А все-таки не включается ли он?

Степан Демура: Уточню сначала, что это касается денег, касается счетов, собственности и активов не только близкого круга друзей Путина. Во-первых, там разведка должна давать оценку степени близости, это касается всех родственников, всех членов семей. И самое интересное и далеко идущее положение – это то, что разведка, финансовая разведка, спецслужбы должны выяснять происхождение капиталов. Происхождение капиталов, например, на примере того же дела ЮКОСа мы прекрасно знаем, потому что правительство Российской Федерации предоставило документы в американский суд о незаконности приватизации ЮКОСа, и американский суд с этим согласился. Это мощнейший инструментарий. Даже еще до введения этих санкций посмотрите историю "Сименса" с четырьмя турбинами. Эти санкции не обойти. Никто не будет связываться со страной-изгоем, это себе дороже. Вы поставите, грубо говоря, оборудование или технологии на миллиард долларов, можете попасть на штрафы и санкции на 10 миллиардов. Это что касается технологий. Что касается экономики и финансов, представьте себе, что вы риск-менеджер крупного фонда или банка, российские рублевые облигации выглядят очень привлекательно, но ведь по этим санкциям в один прекрасный момент вам могут сказать: голубчик, вам нельзя, у вас какие-то непонятные сделки, вы покупаете больше ОПЗ, чем на миллион или десять – это очень подозрительно. Никто же не будет покупать ОПЗ. Более того, лимиты и позиции на ОПЗ, корпоративные облигации рублевые будут закрывать. Во-вторых, продавцов будет много, а покупателей нет. Поэтому это очень сильно ударит и по курсу рубля и по доходностям ОПЗ и по стоимости заимствования капитала внутри страны. Это мощнейший инструментарий, который они сегодня приняли и Трамп подписал.

Елена Рыковцева: Похоже, что они это осознают.

Степан Демура: Не думаю. Не то, что этот вопрос меня сильно интересует, у меня много других интересов и занятий. Но чисто если пробежаться по прокремлевским сайтам, даже не по пропагандистским, а по прокремлевским, где сидят думающие экономисты, эксперты, они, на мой взгляд, не до конца осознают, они под впечатлением, что все то же самое, второй раунд смешных санкций. Я могу ошибаться, но у меня создается такое впечатление.

Елена Рыковцева: Александр Иванов из Москвы, здравствуйте.

Слушатель: Я бы хотел сказать, что ваши эксперты говорят о проблемах, которые будут, которые уже есть и которые были, которые касаются меньше процента населения России, я думаю, что речь идет о сотых процента населения России, которые думают об этих санкциях. Потому что по большому счету русский народ переживал и не такое, и эти санкции переживает.

Елена Рыковцева: Это то, что людям объясняют. Это было с помидорами, говорили, что наши лучше. Теперь то же самое – это не коснется. Технологии какие-то, от вас они далеки, вы даже не знаете, что это такое.

Семен Новопрудский: Такая точка зрения имеет право на жизнь. Только в ХХ веке мы имеем дело уже с третьей страной на этой территории, две страны прежних исчезли. А где прежние два государства? С другой стороны даже по официальной статистике 31-й месяц подряд падают реальные доходы населения. Это касается как раз 99,9%, меньше всего касается той малой доли людей, о которых мы говорим. Фундаментальная проблема санкций, кроме нашей безумной внешней политики последних лет, состоит в том, что санкции принципиально ограничивают развитие. Любой рост, который может быть в России экономический – это может быть восстановительный рост, либо рост крайне маленький, который точно не обеспечит развития. Россия будет становиться все более и более отстающей страной. Выживать можно в любых условиях, есть племена, которые живут в варварстве и дикости тысячелетиями, они представляют интерес для исследователей. Я думаю, что вряд ли Россия с ее амбициями хочет представлять интерес для исследователей. Вряд ли мы хотим ситуации Венесуэлы, где нет туалетной бумаги, а у нас она есть в значительной мере потому, что экономическая политика России не такая безумная, как политическая политика. Но в целом, если мы будем двигаться в той же политической парадигме, мы будем уверенно нищать и дальше. Понятно, что выжить мы можем, у нас народ умеет сушить целлофановые пакеты, использовать по второму и десятому разу одноразовые шприцы, голь на выдумки хитра. Но вряд ли оставаться голью на десятилетия гарантированно благодаря своей политике – это какая-то высокая доблесть.

Елена Рыковцева: Степан, вы добавите что-то в ответ слушателю, который считает, что 1% это коснется, все остальные даже не заметят?

Степан Демура: Это все касается 99% населения. Судя по тому, как у нас гигантскими темпами увеличивается число официальных бедных, какими гигантскими темпами сокращаются социальные программы, как раз полпроцента или процент населения, о которых говорил звонивший, это пока не коснулось, это касается всех остальных и очень больно. А все эти закидоны пропагандистские, что мы выживали, посмотрите на сокращение численности населения страны. Действительно это второе государство, совок никуда не уходил, он остался с нами, это второе государство на данной территории за сто лет. Если вы хотите выживать, флаг вам в руки, просто хотелось бы еще и как-то жить по-человечески, а не в условиях казарменной суеверной демократии. Давайте скажем так – это выбор каждого человека, каждый человек решает сам за себя. Наиболее болезненно это как раз на своей шкуре почувствуют простые россияне, 99%. Давайте посмотрим на структуру нашей экономики – львиную долю занимает государство и окологосударственные компании. Пока что мы радостно проедали все эти фонды благосостояния, один фонд уже проели, второй проедим в 2018 году и что дальше? Как сказал товарищ Медведев – денег нет.

Елена Рыковцева: Да, но мы тут держимся. Есть действительно группа очень богатых людей в России. Блумберг опубликовал очередной индекс богатства, и я начну с анекдотического момента, два российских средства массовой информации, РИА Новости и "Коммерсант", диаметрально противоположным образом прочитали индекс Блумберга. Я читаю заголовок РИА Новостей: "Блумберг: российские миллиардеры с начала года стали богаче на 9,76 миллиардов долларов". "Коммерсант": "Блумберг: российские миллиардеры потеряли с начала года 74 миллиона долларов". То есть РИА Новости оптимист, а "Коммерсант" пессимист. Тем не менее, я предлагаю ориентироваться на оптимистический рейтинг РИА Новостей, потому что РИА Новости очень подробно изложили, какие именно олигархи, из каких сфер деятельности стали богаче. Но сначала давайте посмотрим опрос наших замечательных московских прохожих, мы задавали им вопрос: кто самый богатый человек в России?