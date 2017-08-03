Белорусские МАЗы прошли 10 тысяч километров ралли «Шелковый путь» 7 3.08.2017, 12:42

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Захватывающие приключения белорусских гонщиков запомнятся им надолго.

Белорусы на МАЗах прошли около десяти тысяч километров на самом длинном и сложном ралли мира «Шелковый путь», вырвавшись в конце гонки на высокое пятое место. Бескрайние степи, опасные горы, изнуряющие пустыни, огромные дюны, канавы и высохшие русла рек — захватывающие приключения гонщиков «МАЗ-СПОРТавто» запомнятся им надолго, пишет tut.by.

«Шелковый путь» стал самым изматывающим ралли-рейдом последних лет. На российских этапах гонщики ехали по проселкам, полям и бездорожью, в Казахстане их ожидали степи, а в Китае появились горы и пустыня Гоби с коварными песками («фэш-фэшом») и огромными дюнами.

Не обошлось и без аномального пекла, после которого о белорусской жаре стыдно и заикаться. Воздух на трассе прогревался выше 40 градусов, а внутри кабины температура доходила до 50 градусов. При этом оба мазовских грузовика (Сергея Вязовича и Александра Василевского) ехали без кондиционеров. От обезвоживания спасали бутылки с питьевой водой (без них даже не пускали на заезд), а от солнечного удара — шлем и солнцезащитные очки. За заезд из гонщиков выходили литры пота, как в финской парилке.

Испытание выдержали далеко не все: многие экипажи застряли на трассе или столкнулись с поломками (техника хоть и железная, но не бессмертная), после чего сошли с гонки. Для белорусов все сложилось более-менее успешно: мощный старт, череда проблем в разгар гонки и блистательный марш-бросок за лидерами на втором отрезке пути.

Все три МАЗа закончили гонку в первой десятке. Более того, «МАЗ-СПОРТавто» оказалась единственной командой, чьи грузовики в полном составе вошли в ТОП-10. Лидер команды Сергей Вязович стал пятым в классе грузовиков. Молодой пилот Алексей Вишневский занял седьмую позицию, а ветеран ралли-рейдов Александр Василевский — восьмую. Это один из лучших результатов в истории команды, который позволил ей закрепиться в элите мирового автоспорта.

Многим интересно: много ли родного в мазовском спорткаре? На самом деле МАЗ-5309RR на 85% состоит из серийных комплектующих — вероятно, больше, чем какой-либо другой гоночный грузовик в мире. Многие составные части изготовлены на заводе. Например, спорткары используют серийные кабины МАЗ, родные рамы и надстройки кузова, включая каркасы безопасности и панели. В Беларуси также делают кронштейны, систему охлаждения двигателя и надувочного воздуха, а заодно и другие комплектующие.

В то же время гоночные МАЗы оснащены более мощными моторами, спортивной подвеской и специальными амортизаторами. Без них грузовик не смог бы на скорости за «сотню» лететь по бездорожью, не разбирая дороги. «Но это нормальная практика. На ралли-рейде нет ни одного грузовика без специальных комплектующих, предназначенных для автоспорта. Это неотъемлемые атрибуты гоночного грузовика», — рассказали в команде.

Но не спортом единым жила команда: на «Шелковом пути» гонщики устроили экстрим-тест мазовской автотехники, в том числе ее основнымх систем. Полученные данные собрали и обработали, чтобы впоследствии повысить качество и надежность гражданских грузовиков.