Лукашенко: За рождаемость жесточайше ответит каждый чиновник 115 3.08.2017, 12:48

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Диктатор хочет увеличить численность населения до 15 миллионов.

Лукашенко провел совещание, на котором заслушал доклад о демографической ситуации, передает БелТА.

«Беларусь может прокормить 20 млн человек. А главнейшая наша задача, которую не мы, так наши дети должны решить, - 15 млн населения. Это экономическая безопасность нашей страны, мощь нашего государства, а она всегда в людях", - убежден белорусский правитель.

Лукашенко призвал не только сохранить прирост населения, но и приумножить эту динамику.

Ранее СМИ сообщали, что на самом деле за полгода количество жителей Беларуси сократилось на 9 тысяч человек.

"Создание условий для стимулирования рождаемости, обеспечение людей работой, рост их благосостояния - основные правительственные задачи, задачи местных органов власти, которые надо решать. За решение этих социальных вопросов спрос жесточайший с любого чиновника", - заявил диктатор.