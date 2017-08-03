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Саакашвили стал невыездным из США: Украина аннулировала его паспорта

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  • 3.08.2017, 12:52
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Михаил Саакашвили
Фото: charter97.org/Иван Межуй

Петр Порошенко разыграл с гражданством Саакашвили хитрую комбинацию.

МИД Украины уведомил другие страны, что все паспорта Михаила Саакашвили аннулированы. От депортации в Грузию экс-губернатора Одесской области могут спасти только власти США.

Несмотря на заявления Михаила Саакашвили о скором возвращении в Украину, вряд ли он вернется в ближайшее время. Как стало известно kp.ua он не может вылететь из США, поскольку стал апатридом.

- Порошенко разыграл с гражданством Саакашвили хитрую комбинацию. Сразу после подписания указа о лишении гражданства через МИД Украины были уведомлены компетентные органы в США и других странах о том, что у него аннулированы все паспорта. Он физически не может выехать из США – ни в Украину, ни в любую другую страну. Саакашвили оказался в изоляции, - рассказал журналистам информированный источник.

По словам собеседника, ситуация с изоляцией была срежиссирована с тем, чтобы Украина оказалась вне процесса по экстрадиции Михаила Саакашвили в Грузию.

- Скоро начнется… Грузия будет обращаться в США с просьбой выдать Михо. И, как вы понимаете, Украина при этом будет сторонним наблюдателем, - добавляет источник.

В Грузии уже заявили, что готовы вступить с США в процессуальный переговорный процесс.

- Если экс-президент останется там (в США), то нам понадобятся с этой страной правовые консультации, в том числе переговоры и соглашение в связи с экстрадицией, - заявила 31 июля глава Минюста Грузии Тея Цулукиани.

Напомним, на Родине Михаил Саакашвили является фигурантом сразу нескольких уголовных дел. Его обвиняют в насильственном разгоне протестной акции в центре Тбилиси в ноябре 2007 года; в организации умышленного причинения тяжких повреждений здоровью депутату Валерию Гелашвили; в растрате 9 миллионов лари бюджетных средств на личные нужды.

26 июля президент Петр Порошенко подписал указ о лишении Михаила Саакашвили украинского гражданства.

Михаил Саакашвили заявил, что решение является результатом «договорняка» между «олигархическими кланами» Порошенко и бывшего премьера Грузии Бидзины Иванишвили.

Адвокат Павел Богомазов сообщил, что указ о потере Саакашвили украинского гражданства будет обжалован.

В связи с лишением его гражданства Михаил Саакашвили назвал президента Украины Петра Порошенко трусом и заявил, что возьмет свои слова обратно, если тот даст ему возможность защитить свои права в украинском суде.

Есть ли выход?

Михаил Саакашвили может попытаться получить гражданство Нидердандов. Его супруга Сандра Рулофс имеет гражданство этой страны и у них там есть недвижимость.


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