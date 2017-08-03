Apple продала свыше 1,2 миллиарда iPhone 1 3.08.2017, 13:04

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Таковы данные финансового отчета американского производителя за 10 лет.

Американская компания Apple продала свыше 1.2 миллиардов iPhone за 10 лет, с момента начала выпуска гаджетов. При этом показатели компании по продажам, по итогам третьего квартала, выросли на 7 процентов, составив 44,95 миллиарда, передает Forbes (перевод - korrespondent.net).

Генеральный директор Apple Тим Кук отметил, что в лишь в июле 2016 года количество проданных iPhone перешагнуло отметку в 1 миллиард. А за 2017 года компания смогла реализовать 200 миллионов устройств.

"Результаты по продажам iPhone были впечатляющими, особенно высоким спросом пользовались самые свежие девайсы в линейке. iPhone 7 стал самым популярным iPhone, а продажи iPhone 7 Plus резко выросли по сравнению с iPhone 6s Plus в третьем квартале прошлого года", - прокомментировал результаты отчета Кук.