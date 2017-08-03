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В Беларуси ученые обнаружили ложку древнее маски Тутанхамона

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  • 3.08.2017, 13:08
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Фото: «Мир 24»

Артефакт был найден в Витебской области.

Археологи нашли в Беларуси уникальную ложку из кости эпохи неолита, передает РИА «Новости». Артефакт был найден при раскопках в деревне Осовец Бешенковичского района Витебской области, где располагается один из десяти археологических памятников Кривинского торфяника.

По словам кандидата исторических наук, руководителя экспедиции Максима Чернявского, это уже вторая костяная ложка, найденная в Беларуси. Первая была обнаружена в 1995 году в 16 метрах от новой находки. Он также отметил, что у первой находки была обрезана рукоятка, теперь же ложка найдена целой. Она находилась в пластах северо-белорусской культуры, которые относят ко второй половине III тысячелетия до нашей эры.

Чернявский также добавил, что подробный анализ находки поможет установить, что именно ели этой ложкой, если в ее порах будут найдены остатки пищи.

«Ложке приблизительно четыре тысячи лет, и она на добрую тысячу лет старше товарища Тутанхамона», - сказал Чернявский.

На Квиринском торфянике находятся памятники со времен нижнего неолита до раннего бронзового века, что составляет период около 3,5 тысячи лет.


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