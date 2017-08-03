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Социал-демократы потребовали остановить преследование независимых профсоюзов

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  • 3.08.2017, 13:28
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Геннадий Федынич
Фото: praca-by.info

С Геннадия Федынича и его коллег должны быть немедленно сняты все надуманные «обвинения».

Текст обращения прислала в редакцию Charter97.org председатель Белорусской социал-демократической партии (Грамада) Ирина Вештард:

«Активисты Белорусской социал-демократической партии (Грамада) с обеспокоенностью восприняли известие об обысках в офисах Независимого профсоюза РЭП и Белорусского независимого профсоюза (БНП), в квартирах лидера РЭП Геннадия Федынича и работников этого профсоюза Игоря Комлика и Натальи Пичужкиной, председателя БНП Николая Зимина и казначея профсоюза Снежаны Гринцевич. Не в меньшей мере социал-демократов беспокоят задержания Г. Федынича, Н. Пичужкиной, М. Зимина и С. Гринцевич.

Белорусские социал-демократы расценивают действия властей как репрессии в отношении указанных профсоюзов и их активистов, которые имеют смелость отстаивать права наемных работников и тех, кого власть оскорбительно назвала «тунеядцами». Это месть за весенние выступления гражданок и граждан против социальной политики нынешнего режима, в которых независимые профсоюзы сыграли немаловажную роль.

Действия властей социал-демократы рассматривают также как превентивные меры с целью избежать новых массовых выступлений граждан против безработицы, низких зарплат и обнищания, которые могут начаться после того, как закончится дачно-деревенский сезон для многих и многих горожан. Власти хотят обезглавить движение протеста против их провальной социально-экономической политики.

Белорусские социал-демократы выражают солидарность с независимыми профсоюзами и их лидерами и требуют немедленного освобождения всех задержанных, прекращения их преследования.

Социал-демократы призывают руководство Федерации профсоюзов проявить солидарность с независимыми профсоюзами и их лидерами, вспомнить, наконец, что обязанность Федерации - защита прав и законных интересов людей наемного труда и тех, кто лишен работы».


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