«Динамо Минск» — АЕК: букмекеры отдают небольшое предпочтение минчанам 2 3.08.2017, 13:30

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Сегодня в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы минское «Динамо» принимает кипрский клуб.

Матч состоится на стадионе «Трактор» и начнется в 18.00, сообщает «Прессбол».

Букмекеры в этой встрече отдают небольшое предпочтение динамовцам.

Вwin: 2.50 (победа «Динамо») — 3.00 (ничья) — 3.00 (победа АЕКа);

William Hill: 2.60 — 3.00 — 2.90;

Maxline: 2.59 — 3.32 — 3.32.

В первом матче сильнее были соперники белорусской команды — 2:0. Для прохода в следующий раунд минчанам нужно одержать победу с разницей в три мяча.