Про Венесуэлу и Мадуро 1 Владимир Милов, «Новое время»

3.08.2017, 13:44

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Владимир Милов

Глобальное соревнование диктатур и демократий разворачивается с новой силой.

Про Венесуэлу и Мадуро. Мадуро, учитывая его шаткое положение и мощную поддержку оппозиции, не решился бы начать проламывать поправки в Конституцию через скоморошное голосование, если бы не получил твердых гарантий Китая и России о поддержке его действий по введению диктатуры.

Глобальное соревнование диктатур и демократий разворачивается с новой силой: клуб диктатур уже отстоял Асада, на очереди – борьба за сохранение у власти Мадуро. Ставки трудно переоценить: это по сути последний плацдарм "клуба диктатур" в Латинской Америке, с его падением до обвала режима Кастро будет рукой подать. Китай и Россия не могут позволить себе "потерять" Венесуэлу.

Очевидно, что они пообещали Мадуро всяческую поддержку, в том числе и финансами, поэтому он так явно демонстрирует, что ему плевать на возможные американские санкции, так как Китай и Россия помогут.

Думаю, что как только Мадуро получит в руки некие условно-формальные полномочия с внесением поправок в Конституцию, высока вероятность, что там появятся какие-то внешние силы для "наведения порядка". То есть для защиты диктатуры. Как в Сирии. И как минимум финансовая помощь Мадуро будет оказана, но только после того как он продемонстрирует, что "в состоянии решать вопросы". Эта помощь вполне может нейтрализовать возможные санкции против PDVSA и CITGO (с которыми Трамп не спешит, несмотря на всю свою ястребиную риторику).

У меня ощущение, что венесуэльская ситуация быстро сползает в формат гражданской войны, и даже несмотря на поддержку Китая и России, Мадуро уже не удастся взять положение дел под свой контроль. Будет жестко. Важную роль сыграет позиция других латиноамериканских стран, которые в целом заняли однозначную позицию: приостановлено членство Венесуэлы в Mercosur, а также Венесуэла превентивно объявила о выходе из Организации Американских Государств (ОАГ). Трудно представить себе, что колония Китая/России сможет выжить на латиноамериканском континенте в условиях такой изоляции. Плюс оппозиция не собирается сдаваться, а экономическая ситуация такова, что терпеть ее больше нельзя.

Тяжело видеть, как кусочек Латинской Америки превращается в Сирию, но похоже, дело к этому идет. Заграничные боссы Мадуро запрещают ему сдаваться и готовы вливать в него ресурсы, значит, жди насилия и войны.

Владимир Милов, «Новое время»