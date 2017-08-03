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Белорусский рубль сдал к трем основным валютам

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  • 3.08.2017, 13:59
  • 1,595

На валютных торгах 3 августа доллар, евро и российский рубль подорожали.

Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи.

По итогам торгов доллар подорожал на Br0,0056 до Br1,9568 (2 августа - Br1,9512 за $1).

Евро стал дороже на Br0,0069 до Br2,3169 (2 августа - Br2,31 за 1 евро).

Курс российского рубля вырос на Br0,002 до Br3,2225 за 100 российских рублей (2 августа - Br3,2205 за 100 российских рублей).


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