Белорусский рубль сдал к трем основным валютам

Белорусский рубль сдал к трем основным валютам1
- 3.08.2017, 13:59
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На валютных торгах 3 августа доллар, евро и российский рубль подорожали.
Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи.
По итогам торгов доллар подорожал на Br0,0056 до Br1,9568 (2 августа - Br1,9512 за $1).
Евро стал дороже на Br0,0069 до Br2,3169 (2 августа - Br2,31 за 1 евро).
Курс российского рубля вырос на Br0,002 до Br3,2225 за 100 российских рублей (2 августа - Br3,2205 за 100 российских рублей).