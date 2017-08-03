Как в разных странах переживают жару? 3 3.08.2017, 14:08

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Белорусы переживают не самые легкие дни – температура порой достигает показателя 32° и выше.

Однако это не самое жаркое место на планете. Как же в разных странах справляются с жарой?

Универсальное средство борьбы с жарой – кондиционер. В жарких странах их устанавливают в каждом доме и заведении, а также в транспорте и на остановках, сообщает unian.ua.

Несмотря на то, что алкоголь в жару употреблять не рекомендуют, в средиземноморских странах в жару пьют разбавленные холодные вина.

Сиеста стала нормой жизни как в европейских странах (Греции, Италии, Испании), так и в Азии.

В Мадриде открыли бар, клиентам которого предлагают место для сна во время сиесты. Об этом говорится в сюжете ТСН. Владельцы заведения говорят – создали его, чтобы люди, живущие далеко от работы, тоже имели возможность спать в обед. Это можно сделать в комнатах для отдыха, а можно – и в спальнях. Час сиесты в двухъярусной кровати стоит восемь евро, тогда как отдельный номер почти в два раза дороже.

На Шри-Ланке с 12 до 16 закрываются почти все магазины. Охлаждающими продуктами считаются арбузы, бананы, дыни, кабачки, огурцы, картофель, капуста, йогурт, миндаль, мята. Воду не охлаждают, но добавляют в нее лайм.

Во Вьетнаме также устраивают сиесту. Занятия спортом в жаркую пору откладываются на утро или поздний вечер. Пьют в жару вьетнамцы бульон из горького огурца или зеленый чай со льдом.

В Таиланде в аптеках продаются кристаллы, которыми следует натираться вместо дезодоранта. Еще одно тайское средство от солнца – специальная пудра Lola в огромных красных банках. Тайцы щедро мажут ею лицо, выглядят при этом весьма своеобразно, но жару переносят легче.

В некоторых странах, в частности, Южной Корее и Израиле, существует традиция массовых «водных войн» – толпа измученных жарой людей, вооруженных водными пистолетами, атакует друг друга и всех, кто оказывается там же. После этого становится и свежее, и веселее.

На Кавказе в жару пьют кисломолочные напитки, такие как айран. Калмыки советуют пить подсоленный чай с бараньим жиром.

Индийская кухня известна тем, что в пищу добавляют много специй. В жару такая еда способствует быстрому потоотделению, что помогает охлаждать организм.

В Японии существуют древние изобретения, которые помогают в жару. Колокольчики «фурин» «охлаждают разум». Они сделаны из стекла, металла и керамики. К «язычку» привязывают бумажную ленту. Ветер заставляет колокольчики издавать звук, вызывающий ассоциации с образами воды и ветра. Кроме того, некоторые японцы в жару спят на кроватях из бамбуковых трубок – ветер продувает их и происходит естественная вентиляция.

Сегодня в Украине на Закарпатье из-за жары сократили рабочий день на час. Жители региона получили разрешение работать на час меньше.

В жару медики рекомендуют употреблять много жидкости – воду, чай (желательно зеленый), квас, соки.