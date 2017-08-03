Небоженко: Думаю, Путин сунется в еще одну страну 6 3.08.2017, 14:10

6,283

Виктор Небоженко

Президент РФ любит бросаться из крайности в крайность.

Расширение антироссийских санкций США не приведет к изменению внешней политики РФ, заявил в комментарии изданию "Гордон" политолог, директор социологической службы "Украинский барометр" Виктор Небоженко.

"Не думаю, что новые санкции кардинально что-то поменяют. Есть такое российское выражение: пацан шел к успеху. Вот Россия с 2008 года формировала такую идеологию. Я говорю об оккупации части Грузии и последовавшей после этого оккупации части Украины. Эта тенденция не поменяется, и дело тут даже не в Путине. РФ переживает период, связанный с попытками восстановить империю. Но, по всей вероятности, Москва влезет в какую-то новую геополитическую авантюру. Думаю, Путин сунется в еще одну страну. И все заговорят о новой многоходовке, где он уж точно отомстит американцам", – отметил Небоженко.

По его мнению, российские власти по-прежнему надеются на конфликт между США и Европой.

"Рассчитывать на то, что экономические интересы Германии возьмут верх над евроатлантическими ценностями, не приходится. И Путин зря надеялся, что Европа выступит против санкций США. Он три года ждал, что в Украине все плохо закончится, а экономические трудности заставят Киев приползти обратно к России. Но, слава богу, ничего подобного не произошло. Теперь в Москве надеются, что Европа наладит с ними контакты и начнет конфликтовать с США. В РФ не понимают принципов евроатлантического сотрудничества, на которых строилась вся политика Европы в последние 50 лет", – подчеркнул политолог.

По его словам, Путин не пойдет на эскалацию боевых действий на востоке Украины.

"Россия хочет быть мировым игроком, но при этом она уходит в полную изоляцию. Кстати, тот же Китай прекрасно понимает, что если он скооперируется с РФ, в мире его будут считать опасным. А Пекину это не нужно. Они хотят торговать, а не воевать. Это Россия, будучи продавцом газа, додумалась захватить чужую территорию. Причем землю той страны, которая этот газ покупала. Дальше в Украину Путин не полезет – Запад четко дал понять, что в этом случае предоставит Киеву оборонное оружие. А в странах НАТО этого вооружения очень много. Если Путин хочет стравить Европу и США, то ему точно не нужна эскалация войны на Донбассе. Ты либо запугиваешь европейцев, либо пытаешься создать антиамериканский фронт. Совмещать это нельзя. Хотя Путин любит бросаться из крайности в крайность", – резюмировал Небоженко.

25 июля Палата представителей Конгресса США поддержала законопроект о новых санкциях в отношении России, Ирана и КНДР. 27 июля за документ проголосовал Сенат.

Документ сокращает максимальный срок рыночного финансирования российских банков, находящихся под санкциями, до 14 дней, а для компаний нефтегазового сектора – до 30 дней. Также президент США может применить санкции к лицам, которые намерены вложить в строительство российских экспортных трубопроводов более $5 млн в год или $1 млн единовременно.

Закон обязывает президента США заранее согласовывать с Конгрессом любое смягчение или отмену санкций. Глава Белого дома не сможет снять ограничительные меры личным указом, как это было раньше.