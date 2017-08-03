закрыть
3 августа 2017, четверг, 16:22
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Небоженко: Думаю, Путин сунется в еще одну страну

6
  • 3.08.2017, 14:10
  • 6,283
Виктор Небоженко

Президент РФ любит бросаться из крайности в крайность.

Расширение антироссийских санкций США не приведет к изменению внешней политики РФ, заявил в комментарии изданию "Гордон" политолог, директор социологической службы "Украинский барометр" Виктор Небоженко.

"Не думаю, что новые санкции кардинально что-то поменяют. Есть такое российское выражение: пацан шел к успеху. Вот Россия с 2008 года формировала такую идеологию. Я говорю об оккупации части Грузии и последовавшей после этого оккупации части Украины. Эта тенденция не поменяется, и дело тут даже не в Путине. РФ переживает период, связанный с попытками восстановить империю. Но, по всей вероятности, Москва влезет в какую-то новую геополитическую авантюру. Думаю, Путин сунется в еще одну страну. И все заговорят о новой многоходовке, где он уж точно отомстит американцам", – отметил Небоженко.

По его мнению, российские власти по-прежнему надеются на конфликт между США и Европой.

"Рассчитывать на то, что экономические интересы Германии возьмут верх над евроатлантическими ценностями, не приходится. И Путин зря надеялся, что Европа выступит против санкций США. Он три года ждал, что в Украине все плохо закончится, а экономические трудности заставят Киев приползти обратно к России. Но, слава богу, ничего подобного не произошло. Теперь в Москве надеются, что Европа наладит с ними контакты и начнет конфликтовать с США. В РФ не понимают принципов евроатлантического сотрудничества, на которых строилась вся политика Европы в последние 50 лет", – подчеркнул политолог.

По его словам, Путин не пойдет на эскалацию боевых действий на востоке Украины.

"Россия хочет быть мировым игроком, но при этом она уходит в полную изоляцию. Кстати, тот же Китай прекрасно понимает, что если он скооперируется с РФ, в мире его будут считать опасным. А Пекину это не нужно. Они хотят торговать, а не воевать. Это Россия, будучи продавцом газа, додумалась захватить чужую территорию. Причем землю той страны, которая этот газ покупала. Дальше в Украину Путин не полезет – Запад четко дал понять, что в этом случае предоставит Киеву оборонное оружие. А в странах НАТО этого вооружения очень много. Если Путин хочет стравить Европу и США, то ему точно не нужна эскалация войны на Донбассе. Ты либо запугиваешь европейцев, либо пытаешься создать антиамериканский фронт. Совмещать это нельзя. Хотя Путин любит бросаться из крайности в крайность", – резюмировал Небоженко.

25 июля Палата представителей Конгресса США поддержала законопроект о новых санкциях в отношении России, Ирана и КНДР. 27 июля за документ проголосовал Сенат. 

Документ сокращает максимальный срок рыночного финансирования российских банков, находящихся под санкциями, до 14 дней, а для компаний нефтегазового сектора – до 30 дней. Также президент США может применить санкции к лицам, которые намерены вложить в строительство российских экспортных трубопроводов более $5 млн в год или $1 млн единовременно.

Закон обязывает президента США заранее согласовывать с Конгрессом любое смягчение или отмену санкций. Глава Белого дома не сможет снять ограничительные меры личным указом, как это было раньше.


Мнение

Сковородка для Путина
Сковородка для Путина Михаил Ходорковский
Авантюры холуя
Авантюры холуя Владимир Халип
Так кто «пятая колонна» в экономике?
Так кто «пятая колонна» в экономике? Леонид Злотников
Революция - это шанс на мир
Революция - это шанс на мир Игорь Эйдман


Интервью

Юрий Хащеватский: Колхозная знать построила себе «Запретный город»
Юрий Хащеватский: Колхозная знать построила себе «Запретный город»
Николай Статкевич: Мы рассчитываем на поддержку простых людей и поддержку патриотов
Николай Статкевич: Мы рассчитываем на поддержку простых людей и поддержку патриотов
Николай Черноус: Осень в Беларуси будет горячей
Николай Черноус: Осень в Беларуси будет горячей
Роман Безсмертный: Лукашенко - «зиц-президент»
Роман Безсмертный: Лукашенко - «зиц-президент»