Названы лучшие астрономические фотографии года 3.08.2017, 14:27

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Королевская обсерватория в Гринвиче ежегодно проводит конкурс на звание лучшего фотографа года в сфере астрономии.

Русская служба BBC публикует фотографии, вышедшие в финал конкурса. Победитель будет объявлен 14 сентября.

Битва, которую мы проигрываем

Фото: HAITONG YU

Млечный путь в небе над радиотелескопом на станции Миюнь Национальной астрономической обсерватории Китая. Автор снимка Хайтун Юй хотел показать, как мешает астрономам так называемое световое загрязнение - засвечивание ночного неба искусственными источниками освещения.

Подсветка городов и радиомагнитный шум делают бесполезными обсерватории и радиотелескопы, размещенные вблизи мегаполисов.

Хайтун Юй использовал специальный фильтр и мультиэкспозицию, чтобы совместить в одном кадре яркое свечение города и далекое мерцание Млечного пути.

Полярная корона

Фото: YULIA ZHULIKOVA

Северное сияние в Мурманске сфотографировала Юлия Жуликова. Замерзшие деревья подернуты розовым светом уличных фонарей.

Молодая луна над островом Уайт

Фото: AINSLEY BENNETT

На снимке Энсли Беннета молодая луна заходит над Нидлсским маяком за меловые скалы острова Уайт.

Яркий тонкий серп освещен солнцем, а полный силуэт Луны хорошо вырисован в вечернем небе отраженным от Земли светом.

Протуберанец

Фото: ANDREW WHYTE

Масштабный выброс газообразного вещества над поверхностью Солнца сфотографировал Пол Эндрю.

Астрономы различают несколько типов протуберанцев, и этот - один из самых крупных. За внешнее сходство его иногда называют "кустом" или "частоколом".

Золото на голубом

Фото: BRANDON YOSHIZAWA

Снежные пики и золотые кроны в калифорнийской Сьерре сфотографировал Брэндон Йошизава.

Осенний пейзаж дополняет величественный Млечный путь.

Суета и покой

Фото: PRISCA LAW

Приска Лоу поднялась на самую высокую точку Гонконга - пик Виктория, откуда открывается одинаково прекрасный вид на суетливые огни мегаполиса и на невозмутимо глубокое ночное небо.

Город укутан желтым смогом искусственного света, усыпан огнями небоскребов и опутан неоновыми нитями перегруженных магистралей.

Зажигая огни

Фото: NICOLAS ALEXANDER OTTO

Николас Александер Отто собирался сфотографировать полярное сияние на Лофотенских островах, но шоу задерживалось, и он отправился к морю.

Долгая прогулка оправдала ожидания: как только вдали показался пляж, небо вспыхнуло бирюзово-пурпурным свечением. Мягкий ковер зеленого мха дополнил идеальный пейзаж.

Отто создал этот снимок из шести кадров, чтобы добиться ровной цветопередачи и избавиться от цифрового шума.

Смотрите, падает звезда!

Фото: ROB BOWES

Роб Боуз "поймал" звезду, упавшую в Ла-Манш у берега английского острова Портленд. Величественную сцену дополняет Юпитер - яркая точка в ночном небосводе.

Снимок сделан из двух кадров: на одном проработано небо, вторым Боуз вытащил из темноты прибрежные скалы.

Дневной полет

Фото: DANI CAXETE

Международная космическая станция на фоне Луны. Фотография Дани Каксета сделана днем.

Подсвеченная солнцем МКС в этот момент находилась в 9 градусах над горизонтом.

Как и луна, станция периодически попадает в солнечный свет, совершая несколько оборотов вокруг Земли в сутки. Поэтому ее можно заметить в небе даже днем.

Дорога домой

Фото: RUSLAN MERZLYAK

Серебристые облака освещают дорогу, по которой автор снимка Руслан Мерзляков возвращался домой через шведские леса.

Самые высокие облака на планете формируются в земной атмосфере на высоте свыше 61 км.

Считается, что они состоят из кристаллов льда. Заметить их можно только в сумерках и в определенных широтах - когда в ледяной пыли преломляются лучи закатившегося за горизонт солнца.

Околоземный объект

Фото: DEREK ROBSON

31 октября 2016 года, в Хэллоуин, околоземный астероид (164121) 2003 YT1 едва разминулся с Землей (по меркам Вселенной), пройдя от нее всего в 5 млн километров.

Астероид был открыт 18 декабря 2003 года в Каталинском небесном обзоре.

Дерек Робсон попытался запечатлеть небесное тело при помощи камеры, штатива и программы Astrophotography Tool.

Туманность Медуза

Фото: CHRIS HEAPY

Туманность IC443 в созвездии Близнецов за необычную форму прозвали Медузой. Это остатки сверхновой звезды, взорвавшейся, вероятно, около 30 тысяч лет назад.

Левую часть снимка Криса Хипи занимает полупрозрачная часть туманности - межзвездная пыль в облаке ионизированного водорода.