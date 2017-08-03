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Могилевские власти спасают «мэра» Кричева от рассерженного народа

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  • 3.08.2017, 14:21
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Василий Сысоев

Могилевский облисполком не видит оснований для отставки Василия Сысоева с должности председателя Кричевского райисполкома.

Такой ответ за подписью заместителя председателя Могилевского облисполкома Дмитрия Харитончика получил редактор независимой кричевской газеты «Вольны горад» Сергей Неровный в ответ на коллективное обращение граждан с требованием отставки председателя Кричевского районного исполнительного комитета Василия Сысоева, пишет «Магілёўскі рэгіён».

В своем письме Д. Харитончик сообщил о том, что «принимаемые руководством райисполкома меры по устранению негативных тенденций, имевших место в 2016 году, позволили Кричевскому району подняться в рейтинге социально-экономического развития Могилевской области с 20-го на 14-е место». Почему-то «высокий чиновник» не вспомнил, что перед этим Кричевский район под руководством все того же Василия Сысоева с 6-го места в 2015 г. упал до предпоследнего в 2016 году…

При этом Харитончик не забыл выразить свои «сомнения» насчет достоверности некоторых подписей под обращением с требованием отставки председателя Кричевского райисполкома.

Кричевский райсовет, заседание «президиума» которого состоялось 28 июля, также проинформировал Неровного о том, что «правовых оснований для принятия решения об отставке председателя Кричевского райисполкома у районного «совета депутатов» нет». Соответствующий ответ прислала редактору «Вольнага горада» его председатель Ирина Прудникова.

Что ж, остается только порадоваться за «динамично развивающийся Кричевский район», его «мудрого руководителя», и за счастливых кричевлян, идущих под его руководством к «безусловному процветанию».

К слову, – 1 августа «Сельская газета» опубликовала данные об итогах работы животноводства страны за первое полугодие 2017 года. В общем рейтинге 113 место из 118 районов занимает там как раз возглавляемый Сысоевым Кричевский район. Ниже его из Могилевской области только Глусский и Чериковский районы, по стране в целом – 5 районов.

Так что опускаться дальше Кричеву еще есть куда. Видимо, именно так считают областные чиновники.


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