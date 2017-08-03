закрыть
3 августа 2017, четверг, 16:26
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Пластиковые бутылки начнут принимать за деньги

25
  • 3.08.2017, 14:40
  • 2,373

Нововведение запланировано на 2020 год.

К 2020 году в Беларуси планируется ввести депозитную систему сбора одноразовой упаковки, сообщает nn.by.

Что такое депозитная система? Если в магазине продается бутылка с квасом за 1 рубль, покупатель будет платить условно 1,2 рубля. Если же он потом сдаст пустую бутылку, получит назад свои 20 копеек.

Планируется, что система распространится на пластиковую и алюминиевую упаковку. Это позволит на 10% увеличить объемы переработки вторсырья из коммунальных отходов.


Мнение

Сковородка для Путина
Сковородка для Путина Михаил Ходорковский
Авантюры холуя
Авантюры холуя Владимир Халип
Так кто «пятая колонна» в экономике?
Так кто «пятая колонна» в экономике? Леонид Злотников
Революция - это шанс на мир
Революция - это шанс на мир Игорь Эйдман


Интервью

Юрий Хащеватский: Колхозная знать построила себе «Запретный город»
Юрий Хащеватский: Колхозная знать построила себе «Запретный город»
Николай Статкевич: Мы рассчитываем на поддержку простых людей и поддержку патриотов
Николай Статкевич: Мы рассчитываем на поддержку простых людей и поддержку патриотов
Николай Черноус: Осень в Беларуси будет горячей
Николай Черноус: Осень в Беларуси будет горячей
Роман Безсмертный: Лукашенко - «зиц-президент»
Роман Безсмертный: Лукашенко - «зиц-президент»