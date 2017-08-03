Пластиковые бутылки начнут принимать за деньги

Пластиковые бутылки начнут принимать за деньги25
- 3.08.2017, 14:40
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Нововведение запланировано на 2020 год.
К 2020 году в Беларуси планируется ввести депозитную систему сбора одноразовой упаковки, сообщает nn.by.
Что такое депозитная система? Если в магазине продается бутылка с квасом за 1 рубль, покупатель будет платить условно 1,2 рубля. Если же он потом сдаст пустую бутылку, получит назад свои 20 копеек.
Планируется, что система распространится на пластиковую и алюминиевую упаковку. Это позволит на 10% увеличить объемы переработки вторсырья из коммунальных отходов.