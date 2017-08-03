Мэрлин Мэнсон на концерте в Киеве «проехался» по России 3 3.08.2017, 14:45

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Фото: Alexandr Kulikov

Эпатажный рок-исполнитель Мэрлин Мэнсон 2 августа дал концерт в киевском Дворце спорта.

Музыкант представил свои новые композиции и высказался о России прямо со сцены.

В Сети было обнародовано видео с Мэнсоном, в котором он сделал заявление, намекая на острую тему украино-российского конфликта, пишет Корреспондент.

"Не люблю политических высказываний, но вы заставили Москву кричать как с...ка" (I don't want to be political but you just made Moscow sound like a bitch), - сказал исполнитель со сцены.

Известно, что концерт рок-музыканта, в рамках которого исполнитель представил музыку нового альбома Heaven Upside Down, стал для Украины первым за последние пять лет.