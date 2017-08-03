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В Вильнюсе теперь можно бесплатно ездить в общественном транспорте

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  • 3.08.2017, 15:12

Для этого только нужно оставить на стоянке авто за 2 евро.

В Вильнюсе нашли альтернативный способ привлечь автомобилистов оставлять свой транспорт на платных парковках. В столице Литвы открылась первая парковка Park & Ride («Паркуйся и езжай»), на которой водители могут оставить автомобиль и пересесть на общественный транспорт, сообщает Delfi.lt.

Новая парковка начала работать в Вильнюсе 31 июля на ул. Укмергес, возле ТЦ Senukai. В Вильнюсе появятся еще две такие парковки — в районе Жверинасе, на ул. Селю у троллейбусного кольца и у арены Siemens.

Представители компании Susisiekimo paslaugos раньше говорили, что водители, оставив автомобили на этих парковках за 2 евро, смогут до конца дня ездить на общественном транспорте без дополнительной платы.

Действие системы планируют оценить до конца октября 2017 года, позже хотят оборудовать еще 20 таких парковок.

Система Park & Ride действует почти во всех европейских столицах, включая Таллин, Варшаву и Ригу.


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