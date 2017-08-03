В Швейцарии открылась самая большая водная горка Европы 3.08.2017, 15:51

Длина горки — 500 метров, а посетители аттракциона развивают скорость до 50 километров в час.

В Швейцарии появилась горка, с которой можно кататься в течение почти минуты. Splash Your Mountain на данный момент является самой большой водной горкой Европы, ее длина — 500 метров. При спуске посетители аттракциона развивают скорость до 50 километров в час. О новом развлечении сообщает Le Matin (перевод — onliner.by).

Горка разместилась в швейцарском кантоне Вале. Оценить ее — удовольствие недешевое. Трехчасовое катание стоит около 30 евро. На горку допускаются посетители, которым исполнилось 10 лет. Развлечение будет доступно до 6 августа, все это время рядом собираются организовывать пенные вечеринки. Видео спуска можно посмотреть по ссылке.

Известно, что горка кочует с места на место. Ее владелец — компания, специализирующаяся на организации мероприятий. На сайте компании уточняется, что впервые аттракцион был представлен в прошлом году в Голландии, где на него было продано 6 тысяч билетов. В этом году экстремальное развлечение переместили в Альпы. Куда оно отправится в путешествие в следующий раз, неизвестно.