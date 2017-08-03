Из курса истории за 11-й класс исчезла парламентская оппозиция 2 3.08.2017, 15:52

Министерство образования Беларуси утвердило новые учебные программы для средней школы.

Насколько существенные изменения претерпели эти документы?

«Наша Ніва» сравнила программу по истории Беларуси для 11 класса за минувший и будущий учебные годы. Уточним, что предмет преподается один раз в неделю, всего 35 часов.

Итак, какие подтемы не будут акцентироваться в учебниках?

Мы насчитали всего пять подтем, которые были исключены из программы.

Из общественно-политической жизни БССР исчезли «Отношения власти к гражданам, подвергшимся репатриации», а также «Государственная символика БССР».

В разделе, посвященном суверенному государству, не будет акцентироваться внимание на «Приватизации начале 1990-х». Школьники также не будут изучать «Хозяйственных деятелей — Героев Беларуси» и «Деятелей науки и культуры».

Кроме того, в обзорной теме о послевоенной белорусской литературе перечислены конкретные писатели, которых следует вспомнить: Якуб Колас, Янка Брыль, Михась Лыньков, Иван Мележ, Иван Шемякин, а также поэты Петрусь Бровка, Максим Танк, Аркадий Кулешов.

В другом параграфе должны быть названы Иван Шамякин, Василь Быков, Иван Науменко и Алесь Адамович.

Ранее перечень писательских имен не регламентировался.

Наконец, в конце каждого раздела приводится список основных понятий. Были исключены «волюнтаризм», «коммунизм», а также парламентская оппозиция времен Перестройки.

Эти изменения затрагивают 1—2% от общего объема программы. Все прежние формулировки остались неизменными.