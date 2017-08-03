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В Сети рассекретили время выхода новой ОС Android

  • 3.08.2017, 16:10

Презентация операционной системы состоится в середине августа.

IT-эксперт Дэвид Раддок назвал приблизительное время презентации новой операционной системы Android. По словам источника, она должна состояться в середине августа этого года. Об этом он сообщил на своей Twitter-странице.

"Я ожидаю официальный выход Android O для смартфона Pixel примерно в течение недели. Сроки могут быть незначительно изменены, но ориентироваться стоит именно на этот временной отрезок, насколько я знаю", - отметил Раддок.

В настоящее время, по словам инсайдера, система находится в режиме бета-тестирования. Представители компании Google пока от комментариев воздерживаются.

Известно, что предыдущая операционная система Android 7.0 стала доступна для устройств Nexus 22 августа 2016 года.


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