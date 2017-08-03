Цены на квартиры за пределами столицы: от Бобруйска до Солигорска 3 3.08.2017, 16:25

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В начале кризиса цены на квартиры в Минске были в среднем на 65% выше, чем в областных центрах.

За последние 5 лет на долю Минска в среднем приходилось 45% всех сделок купли-продажи квартир среди крупных городов Беларуси. В первой половине прошлого года региональные покупатели массово устремились в Минск, доведя долю столицы до рекордных 50%. Спустя год она снова вернулась к норме, и во многом это объясняется разрывом в ценах между Минском и остальными городами страны, пишет realt.by.

В начале кризиса цены на квартиры в Минске были в среднем на 65% выше, чем в областных центрах. На данный момент превышение составляет уже 102%. Такая разбежка между центром и регионами наблюдалось последний раз в далеком 2008 году.

Наконец, покупатели из регионов усомнились, стоит ли покупать квартиру в столице. Цены реальных сделок в столице за последний год не изменились, а в большинстве других городов «осели» в среднем на 6—10%. Многие из тех, кто имел возможность приобрести квартиру в Минске, в конце концов инвестировали деньги в рынок недвижимости своего родного города.