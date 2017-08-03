Игорь Эйдман: Тактика Путина - самострел 3.08.2017, 16:33

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Игорь Эйдман

Путинцы проигрывают от вмешательства в выборы при любом их результате.

Команда президента РФ Владимира Путина стреляет в себя, пытаясь повлиять на результаты выборов на Западе, написал российский социолог и политолог Игорь Эйдман в Facebook.

"Какие же идиоты сидят в Кремле. Их тактика на мировой арене – самострел. Без тени сомнения и рефлексии они успешно воюют против собственных интересов. Вмешательство в различные западные выборы в любом случае работает прежде всего против самих этих "гибридных" вояк. Если выигрывает кандидат, которому они помогали, ему приходится занимать антироссийскую позицию, чтобы опровергнуть обвинения в связях с Кремлем (Дональд Трамп). А если побеждает кандидат, которого кремлевцы старались утопить, они получают смертельно обиженного на них президента (Эммануэль Макрон)", – отметил он.

Социолог подчеркнул, что несмотря на это, в Кремле продолжают попытки оказать влияние на выборы.

"Путинцы проигрывают от вмешательства в выборы при любом их результате. Но продолжают наступать на одни и те же грабли, не меняя после очередного болезненного удара сучковатой палкой по носу выражения блаженного идиотизма на самоуверенных лицах", – подытожил Эйдман.

2 августа президент США Трамп подписал закон о новых санкциях против России, Северной Кореи и Ирана.