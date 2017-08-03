Минская милиция продает автозаки через соцсети 15 3.08.2017, 16:30

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В связи с обновлением автопарка столичная милиция продает служебные автомобили.

Ознакомиться с ассортиментом можно в сообществе ВКонтакте. В наличии УАЗики, “Жигули”, “Лады”, несколько автобусов и микроавтобусов, а также автозак. Автозак обойдется в 16,5 тысяч белорусских рублей. УАЗ - 2 или 3 тысячи, ржавый жигуленок - 1,3 тысячи.

“Для тех, кто увлекается рыбалкой или охотой, этот транспорт незаменим в соотношении «цена-качество»”, - сообщают милиционеры о служебных авто.

По словам начальника автохозяйства ГУВД Мингорисполкома Валерия Травкина, некоторые покупатели берут их для повседневных целей:

- Конечно, эти машины не в идеальном состоянии, так как они уже более десятка лет эксплуатировались, а пробег уже перевалил за 100 тысяч километров. Но при определенном косметическом ремонте и замене некоторых деталей “железный конь” еще немало отслужит новому хозяину. Следует отметить, что такие авто пользуются популярностью. Только за прошлый месяц было продано с десяток машин.

Перед продажей вся милицейская атрибутика с машин будет убрана. Их перекрасят и снимут мигалки, сообщает пресс-служба столичной милиции.