Андрей Стрижак: Власть увидела в профсоюзе РЭП сильного противника 3.08.2017, 16:52

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Андрей Стрижак

Следственные действия в отношении Геннадия Федынича могут быть непредсказуемыми.

Уголовные дела против лидера профсоюза РЭП Геннадия Федынича и его заместителя Игоря Комлика идентичны уголовному делу правозащитника Алеся Беляцкого. Та же статья ― «уклонение от уплаты налогов», и формулировки те же самые, и развитие событий будет таким же. Такое мнение «Еврорадио» выразил активист профсоюза РЭП Андрей Стрижак. По его словам, возбужденное против руководства РЭП дело ― месть властей независимому профсоюзу.

«Это месть за активную позицию нашего профсоюза (во время антитунеядских акций ) весной 2017 года. Более 30 членов нашего профсоюза получили либо сутки, либо штрафы и общая сумма штрафов была более семи тысяч евро. Адвокатам нетнеядцев был назван один из наших региональных юристов Леонид Судаленко. Мы активно участвовали в кампании солидарности с задержанными во время тех весенних акций. Наши юристы подготовили очень много жалоб на декрет №3 в суды. Единственная попытка «отбить» человека от декрета №3 тоже была сделана нашим профсоюзом: в Гомеле Александр Семeнов получил освобождение от этого «декретного» сбора, власти были вынуждены его трудоустроить, но признали такие дела неподсудными судам общей юрисдикции. Мы собрали 25 тысяч подписей онлайн за отмену декрета и еще столько же «вручную». Не говоря о том, что наши активисты непосредственно причастны к организации акций протеста, и теперь получили за это по голове от государства», - считает профсоюзный активист.

По мнению Андрея Стрижака, участие профсоюза РЭП в антитунеядских акциях стало последней каплей для власти ― недовольство деятельностью профсоюза назревало давно.

«В последние годы наша деятельность по социально-экономической защите трудящихся очень усилилась. В среднем ежегодно наши юристы отсуживают у нанимателей около миллиарда неденоминироаваных рублей. Это сотни дел, которые ежегодно ведутся нашими юристами в судах по отстаиванию социально-экономических прав работников. Можно вспомнить разработку документов и участие в кампании адвокатирования, которые направлены на защиту прав трудящихся. Это постоянная юридическая поддержка членов профсоюза и консультация для всех желающих. У нас более 30 региональных организаций, в которые мы принимаем всех, независимо от их политических взглядов. Полагаю, власть увидела в нас довольно сильного противника», - рассказал активист.

Несмотря на то, что лидер профсоюза РЭП Геннадий Федынич был освобожден после допроса следователями Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля, Стрижак не советует успокаиваться.

«Процессуальный статус Геннадия Федынича не изменился, и следственные действия могут иметь непредсказуемый характер. И если человек вышел на свободу после первого допроса, то ничто не мешает задержать его после второго или третьего допроса. Хотя Федынич и вышел на свободу, но до сих пор за решеткой находится второй человек нашей организации ― Игорь Комлик. Не исключаю, что теперь именно он будет играть ту же роль, которую в своё время сыграл Беляцкий», - считает Андрей Стрижак.

Прогнозировать, чем и когда все дело может завершиться, Стрижак отказывается. Мол, все только начинается, и сегодняшние свидетели завтра могут тоже стать обвиняемыми.