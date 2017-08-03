«Чудеса» белорусской медицины 26 3.08.2017, 17:13

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Врачи по ошибке сообщили родным о смерти пациентки.

В редакцию tut.by обратилась минчанка Юлия Галузо. В прошлый четверг, 29 июля, ее бабушку Марию Невмержицкую положили в Ельскую ЦРБ. В субботу утром дежурный врач сообщила, что пациентка скончалась. Родные и близкие собрались на похороны. Родители Юлии с гробом поехали в морг и лишь тогда узнали — бабушка жива.

Бабушка Юлии живет в деревне Валавск Ельского района. Ей 76 лет. По словам внучки, у Марии Григорьевны хронический пиелонефрит, прыгало давление. В среду вечером, предполагают родные, на улице ей стало плохо. Бабушка упала и не смогла подняться.

— С дедом они спят в разных комнатах, поэтому он не заметил, что всю ночь ее нет, — рассказывает Юлия. — Утром в четверг дед вышел на улицу и услышал, как кто-то его зовет: «Миша, Миша». Он не знал, что делать, побежал к соседке. Вместе они занесли бабушку в дом, позвонили дяде, который живет в этой же деревне, и позвали фельдшера.

Фельдшер сделала укол: сбила Марии Григорьевне давление. И посоветовала, если будет плохо, вызывать скорую. Состояние бабушки не улучшалось, и в четыре часа дня родные снова позвонили фельдшеру. Медик вызвала скорую.

— Они приехали, дали бабушке четыре укола, — описывает те события Юлия. — Тетя с дядей настояли на госпитализации: от нашей деревни до Ельска 30 километров, и у нас нет возможности, чуть что случится, тут же доставить бабушку в больницу. Бабушка не могла сидеть, ее тошнило, кружилась голова и клонило в сон. Ее положили в терапию.

«Отец перезвонил, ему повторили: бабушка умерла»

Мама Юлии, Галина, живет в Минске. В пятницу они с мужем поехали к бабушке в Ельск. К тому времени Марии Григорьевне сделали кардиограмму и, по словам внучки, сообщили: с сердцем все хорошо.

— Лечащий врач сказала: бабушку прокапают, и все будет хорошо, — рассказывает Юлия. — Мы говорили: она же вся синяя, может, у нее сотрясение мозга, на что нам ответили: хирург ее осмотрел, все нормально.

В итоге Юлины родители уехали в деревню. Мобильного у бабушки с собой не было, поэтому, чтобы узнать, как она, родные набирали дежурного врача.

— Вечером тете сказали: бабушке стало хуже, и ее резко перевели в реанимацию, — продолжает Юлия. — У нее, мол, поднялся сахар. Мы объясняли: у бабушки никогда не было с этим проблем. Доктор ответила, так бывает, тем более в листе назначения у нее прописаны таблетки от диабета.

Также родным сказали, что у Марии Невмержицкой слабое сердце и плохой пульс.

Всю ночь Галина не могла уснуть, и в 4.30 утра в субботу снова позвонила в больницу, ей ответили: женщина скончалась. Через полчаса в больницу обратился отец Галины, ему повторили: бабушка умерла.

Родные обзвонили родственников, закупили продукты, заказали ритуальные услуги. Утром Галина и ее муж поехали с гробом в Ельск забирать Марию Григорьевну из морга.

— К родителям пришел исполняющий обзяанности главврача, с ним мама пошла писать, что отказывается от вскрытия, — продолжает за маму Юлия. — И тут в коридоре к ним подбегает медсестра и сообщает: ваша бабушка жива.

«У бабушки инфаркт и инсульт. А ей лечили почки!»

Оказалось, в больнице в это время находилась еще одна Мария Невмержицкая. Скончалась она.

— Только ее зовут Мария Бенедиктовна, а нашу Мария Григорьевна, — чуть сдерживает эмоции внучка. — Больница на 140 мест, разве нельзя запомнить, что лежит две Марии Невмержицких? Тем более у них разные отчества, годы рождения и адреса. Отчество мы называли.

А в это время в Валавск съехались родственники из Беларуси и Украины.

— Привезли венки, ждали бабушку, а тут оказалось, она жива, — продолжает Юлия. — До сих пор мы все не можем отойти от случившегося.

— Что сказали в больнице?

— Исполняющий обязанности главврача извинился, — говорит внучка.

На этом история не закончилась. Головокружение и тошнота у бабушки не проходили.

— Мы просили пересмотреть диагноз, — продолжает Галина. — В понедельник маме назначили нового лечащего врача, спасибо ей большое, она отправила маму в Мозырь на компьютерную томографию. Оказалось, у бабушки инфаркт и инсульт. А ей столько дней лечили почки!

Сейчас Мария Невмержицкая в больнице в Гомеле, она не ходит и не садится.

«Мы много раз перед ними извинялись, предлагали возместить затраты»

И.о. главного врача Ельской ЦРБ Евгений Зайцев пояснил: в тот момент, когда родные Марии Невмержицкой звонили узнать о состоянии женщины, в реанимации находилось две пациентки с одинаковым именем и фамилией. При этом почти ровесницы: Марии Бенедиктовне, по словам медика, 79 лет.

— Но у них же разные отчества?

— Отчества родные, когда звонили, не называли, — уточняет Евгений Зайцев. — Мы много раз перед ними извинялись, предлагали возместить затраты.

— Родные говорят, бабушке лечили почки, а у нее инфаркт и инсульт.

— Там оказался инсульт, — отвечает специалист. — Там были выявления, она получала все необходимое лечение по сосудам. У нас невролог в отпуске, поэтому мы отправили ее в Мозырь на компьютерную томографию, чтобы исключить обнаружение патологии инсульта.

— Почему только в понедельник?

— Сразу не было понятно. Анализы показали, что проблема с почками. Почки пришли в норму. И тогда уже отправили на компьютерную томографию.