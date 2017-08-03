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Турчинов: Все диктаторы должны помнить, что конец у них один – полное презрение и позор

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  • 3.08.2017, 17:21
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Александр Турчинов

Руководства Северной Кореи и России становятся все более похожими друг на друга и мир начинает это понимать.

Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов, сообщает его пресс-служба.

По его словам, введение США новых санкций против России – это чрезвычайно важное решение. Турчинов назвал знаковым то, что в законе о санкциях РФ была "выписана вместе с Северной Кореей".

"Это свидетельствует о том, что мир начинает понимать, что режимы этих стран становятся все более похожими друг на друга – непредсказуемыми и опасными", – заявил он.

Турчинов добавил, что санкции – это один из важных шагов к полной изоляции президента РФ Владимир Путина и России.

"Все диктаторы должны помнить, что конец у них один – полное презрение и позор", – сказал он.

2 августа Трамп подписал закон о новых санкциях против России, Северной Кореи и Ирана.

25 июля Палата представителей Конгресса США поддержала законопроект о новых санкциях в отношении России, Ирана и КНДР. 27 июля за документ проголосовал Сенат. 

Документ сокращает максимальный срок рыночного финансирования российских банков, находящихся под санкциями, до 14 дней, а для компаний нефтегазового сектора – до 30 дней. Также президент США может применить санкции к лицам, которые намерены вложить в строительство российских экспортных трубопроводов более $5 млн в год или $1 млн единовременно.

Закон обязывает президента США заранее согласовывать с Конгрессом любое смягчение или отмену санкций. Глава Белого дома не сможет снять ограничительные меры личным указом, как это было раньше.


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