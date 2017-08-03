Что нужно сделать, чтобы меньше платить за «коммуналку» во время отпуска 1 3.08.2017, 17:28

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В случае отсутствия по месту жительства более 10 суток белорусы могут рассчитывать на пересмотр жировки.

В случае отсутствия по месту жительства более 10 суток подряд белорусы могут рассчитывать на пересмотр в жировке граф «водоснабжение и водоотведение» и «газоснабжение» (при отсутствии приборов учета), а также «обращение с ТКО» и «возмещение электроэнергии, потребляемой на работу лифта», пишет pravo.by.

«Перерасчет может производиться только в отношении четырех видов коммунальных услуг, указанных в Положении о порядке перерасчета платы за некоторые виды коммунальных услуг и приостановления (возобновления) предоставления коммунальных услуг. К примеру, теплоснабжение многоквартирного дома осуществляется независимо от числа находящихся в нем жильцов, — подчеркивает начальник отдела методологии экономических процессов и ценообразования Минжилкомхоза Людмила Шостак. — Основанием для перерасчета могут служить выезд за границу, в сельские населенные пункты (в том числе на дачу), прохождение военной службы, временное содержание в местах лишения свободы и многое др. Со всеми основаниями можно ознакомиться в положении, но особое внимание хочется обратить на одно из них: «проживание по договорам найма жилого помещения частного жилищного фонда граждан, поднайма жилого помещения государственного жилищного фонда».

Чтобы рассчитывать на перерасчет, гражданин обязан предварительно поставить в известность о факте выезда организацию, осуществляющую начисление платы за ЖКУ.

Постановлением № 1466 в качестве основания для перерасчета предусматривается справка, выданная соответствующим государственным органом. К примеру, справка с места учебы или о пребывании на стационарном лечении.

Факт проживания на дачном участке подтверждается местным сельским советом, а нахождение в садовом товариществе может засвидетельствовать председатель кооператива. При этом не имеет значения, где находится садовое товарищество — в черте города или за его пределами. «Этот нюанс иногда используют ушлые граждане, которым для получения необходимой справки достаточно пройти на соседнюю улицу. Однако закон есть закон, и бороться с такими хитростями можно только официальными методами. Где бы по предоставленным документам ни находился собственник или наниматель жилья, но если факт возвращения к месту прописки хотя бы на один час зафиксирован и заактирован соответствующим образом, то перерасчет снимается за весь период отсутствия», — подчеркивается на портале.

Иногда в качестве доказательства того, что в квартире определенное время никто не проживал, предоставляется справка Департамента охраны МВД Республики Беларусь. Аргумент вроде бы логичный: если помещение находится на сигнализации, то проникнуть в него незаметно не получится. Однако в положении о перерасчете нет ни слова о таком документе, а значит, он не может являться основанием для перерасчета.

Выезд за границу гражданин может подтвердить проездными билетами, но специалистам расчетно-справочных центров необходимо помнить о статусе государственного языка. В нашей стране имеют вес лишь документы с белорусским или русским текстами. Если билет приобретен в зарубежной транспортной компании, то не обойтись без перевода, правильность которого подтверждается подписью переводчика, а также заверенной печатью юридического лица или индивидуального предпринимателя, осуществляющего перевод.

А вот если речь идет о выезде в Россию, как раз отсутствие официальной границы является препятствием для получения каких-либо подтверждающих документов. Временная регистрация не станет основанием для перерасчета платы за коммунальные услуги, поскольку никоим образом не ограничивает передвижения, и гражданин может хоть каждый день ездить по маршруту Москва—Минск и обратно.

Таким образом, документы, подтверждающие отсутствие по основному месту жительства, вкупе с заявлением являются краеугольным камнем процедуры перерасчета. Но для сохранения их действенности необходимо еще одно важное условие: согласно положению, «данные документы предоставляются не позднее 7 календарных дней со дня возвращения гражданина к месту жительства».

«Эта норма иногда игнорируется заявителями, и, даже немного опоздав с официальным обращением, непунктуальные граждане ставят коммунальных работников в щекотливое положение. Когда все документы в порядке, то отказывать в перерасчете, по сути, нет оснований, и ссылки на несоблюдение временных рамок выглядят как излишний бюрократизм. К слову, в таких ситуациях суды, как правило, становятся на сторону жильцов, и подобные решения еще больше вселяют сомнения в специалистов», — говорится на портале.

«Работники расчетно-справочных центров должны неукоснительно соблюдать букву закона и руководствоваться нормативными документами, — уверена Людмила Шостак. — Понятно, что ситуации бывают разные, и без индивидуального подхода к каждому человеку не обойтись. Но любая импровизация, пусть даже и с самыми лучшими намерениями, может быть истолкована контролирующими органами как нецелевое использование бюджетных средств. Поэтому в спорных случаях лучше оставить решение на усмотрение суда, вердикт которого узаконит дальнейшие действия».