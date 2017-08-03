закрыть
3 августа 2017, четверг, 19:36
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Что нужно сделать, чтобы меньше платить за «коммуналку» во время отпуска

1
  • 3.08.2017, 17:28
  • 1,287

В случае отсутствия по месту жительства более 10 суток белорусы могут рассчитывать на пересмотр жировки.

В случае отсутствия по месту жительства более 10 суток подряд белорусы могут рассчитывать на пересмотр в жировке граф «водоснабжение и водоотведение» и «газоснабжение» (при отсутствии приборов учета), а также «обращение с ТКО» и «возмещение электроэнергии, потребляемой на работу лифта», пишет pravo.by.

«Перерасчет может производиться только в отношении четырех видов коммунальных услуг, указанных в Положении о порядке перерасчета платы за некоторые виды коммунальных услуг и приостановления (возобновления) предоставления коммунальных услуг. К примеру, теплоснабжение многоквартирного дома осуществляется независимо от числа находящихся в нем жильцов, — подчеркивает начальник отдела методологии экономических процессов и ценообразования Минжилкомхоза Людмила Шостак. — Основанием для перерасчета могут служить выезд за границу, в сельские населенные пункты (в том числе на дачу), прохождение военной службы, временное содержание в местах лишения свободы и многое др. Со всеми основаниями можно ознакомиться в положении, но особое внимание хочется обратить на одно из них: «проживание по договорам найма жилого помещения частного жилищного фонда граждан, поднайма жилого помещения государственного жилищного фонда».

Чтобы рассчитывать на перерасчет, гражданин обязан предварительно поставить в известность о факте выезда организацию, осуществляющую начисление платы за ЖКУ.

Постановлением № 1466 в качестве основания для перерасчета предусматривается справка, выданная соответствующим государственным органом. К примеру, справка с места учебы или о пребывании на стационарном лечении.

Факт проживания на дачном участке подтверждается местным сельским советом, а нахождение в садовом товариществе может засвидетельствовать председатель кооператива. При этом не имеет значения, где находится садовое товарищество — в черте города или за его пределами. «Этот нюанс иногда используют ушлые граждане, которым для получения необходимой справки достаточно пройти на соседнюю улицу. Однако закон есть закон, и бороться с такими хитростями можно только официальными методами. Где бы по предоставленным документам ни находился собственник или наниматель жилья, но если факт возвращения к месту прописки хотя бы на один час зафиксирован и заактирован соответствующим образом, то перерасчет снимается за весь период отсутствия», — подчеркивается на портале.

Иногда в качестве доказательства того, что в квартире определенное время никто не проживал, предоставляется справка Департамента охраны МВД Республики Беларусь. Аргумент вроде бы логичный: если помещение находится на сигнализации, то проникнуть в него незаметно не получится. Однако в положении о перерасчете нет ни слова о таком документе, а значит, он не может являться основанием для перерасчета.

Выезд за границу гражданин может подтвердить проездными билетами, но специалистам расчетно-справочных центров необходимо помнить о статусе государственного языка. В нашей стране имеют вес лишь документы с белорусским или русским текстами. Если билет приобретен в зарубежной транспортной компании, то не обойтись без перевода, правильность которого подтверждается подписью переводчика, а также заверенной печатью юридического лица или индивидуального предпринимателя, осуществляющего перевод.

А вот если речь идет о выезде в Россию, как раз отсутствие официальной границы является препятствием для получения каких-либо подтверждающих документов. Временная регистрация не станет основанием для перерасчета платы за коммунальные услуги, поскольку никоим образом не ограничивает передвижения, и гражданин может хоть каждый день ездить по маршруту Москва—Минск и обратно.

Таким образом, документы, подтверждающие отсутствие по основному месту жительства, вкупе с заявлением являются краеугольным камнем процедуры перерасчета. Но для сохранения их действенности необходимо еще одно важное условие: согласно положению, «данные документы предоставляются не позднее 7 календарных дней со дня возвращения гражданина к месту жительства».

«Эта норма иногда игнорируется заявителями, и, даже немного опоздав с официальным обращением, непунктуальные граждане ставят коммунальных работников в щекотливое положение. Когда все документы в порядке, то отказывать в перерасчете, по сути, нет оснований, и ссылки на несоблюдение временных рамок выглядят как излишний бюрократизм. К слову, в таких ситуациях суды, как правило, становятся на сторону жильцов, и подобные решения еще больше вселяют сомнения в специалистов», — говорится на портале.

«Работники расчетно-справочных центров должны неукоснительно соблюдать букву закона и руководствоваться нормативными документами, — уверена Людмила Шостак. — Понятно, что ситуации бывают разные, и без индивидуального подхода к каждому человеку не обойтись. Но любая импровизация, пусть даже и с самыми лучшими намерениями, может быть истолкована контролирующими органами как нецелевое использование бюджетных средств. Поэтому в спорных случаях лучше оставить решение на усмотрение суда, вердикт которого узаконит дальнейшие действия».


Мнение

Сковородка для Путина
Сковородка для Путина Михаил Ходорковский
Авантюры холуя
Авантюры холуя Владимир Халип
Так кто «пятая колонна» в экономике?
Так кто «пятая колонна» в экономике? Леонид Злотников
Революция - это шанс на мир
Революция - это шанс на мир Игорь Эйдман


Интервью

Юрий Хащеватский: Колхозная знать построила себе «Запретный город»
Юрий Хащеватский: Колхозная знать построила себе «Запретный город»
Николай Статкевич: Мы рассчитываем на поддержку простых людей и поддержку патриотов
Николай Статкевич: Мы рассчитываем на поддержку простых людей и поддержку патриотов
Николай Черноус: Осень в Беларуси будет горячей
Николай Черноус: Осень в Беларуси будет горячей
Роман Безсмертный: Лукашенко - «зиц-президент»
Роман Безсмертный: Лукашенко - «зиц-президент»