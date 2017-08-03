Виктор Прокопеня отказался от покупки банков 2 3.08.2017, 17:42

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Виктор Прокопеня

По словам белорусского бизнесмена, он решил сконцентрироваться на других планируемых инвестициях и проектах.

VP Capital ИТ-бизнесмена Виктора Прокопени отозвал из Национального банка Украины заявку на приобретение Сбербанка Украины, сообщил tut.by источник в банковских кругах. О том, что компания белоруса претендует на этот актив, стало известно в конце июня.

Виктор Прокопеня в комментарии журналистам подтвердил отзыв заявки.

— Что произошло, почему вы решили не покупать украинский Сбербанк?

— Мы приняли решение отозвать из НБУ заявку на покупку украинского ПАО «Сбербанк» для того, чтобы сконцентрироваться на других наших планируемых инвестициях и проектах, над которыми мы работаем. После глубокого анализа мы решили, что проекты в сфере искусственного интеллекта, которыми занимается VP Capital, являются наилучшим использованием нашего времени. Очевидно, что приобретение подразделения международного банка является невероятно сложным процессом, требующим большого количества временных ресурсов. Мы по-прежнему считаем, что сегодня покупка бизнеса Сбербанка Украины — это отличная инвестиционная возможность, но мы решили сфокусироваться на других проектах.

— Речь все-таки идет об отклонении вашей заявки или об отзыве? И связан ли отзыв с высоким риском отрицательного решения НБУ Украины?

— Нет, мы отозвали заявку по собственной инициативе. И причина отзыва — наша внутренняя. Мы приняли решение сфокусироваться на наших проектах в области искусственного интеллекта, которые требуют дальнейшей работы по их развитию.

— Как вы можете прокомментировать недавний отказ НБУ по заявке Гусельникова и Саида Гуцериева? Есть ли связь между тем отказом и вашим решением?

— Наша заявка не имеет ничего общего с заявкой Гуцериева и Гусельникова. Решение об отзыве нашей заявки не связано с судьбой их заявки.

— Какая судьба ждет Сбербанк Украины?

— Мы уверены, что у этого банка впереди прекрасное будущее. Это сильная компания с отличной инфраструктурой и большими перспективами.

— А что с приобретением белорусского Паритетбанка?

— Паритетбанк остается собственностью его текущего владельца — Республики Беларусь.

— Какими проектами вы сейчас занимаетесь?

— Мы рассматриваем большое количество интересных инвестиций каждый день. Очевидно, что не все проекты заканчиваются вложением денег. Также мы помогаем нашим портфельным компаниям развивать свой бизнес. Сегодня наш фокус это — финтек-компания capital.com, разрабатывающая мобильные приложения в сфере финансов, и компания Banuba, которая занимается разработкой мобильных технологий в сфере дополненной реальности.

Также сегодня стали известны некоторые подробности одного из проектов, в которых участвует VP Capital. Компания Astro Digital, в которую инвестировал Прокопеня, успешно вывела на орбиту два спутника с космодрома Байконур.

Бизнесмен написал о запуске спутников в своем аккаунте на Facebook:

— С этими двумя спутниками, компания сможет продемонстрировать работу всех систем: фотографирование земли, передача и обработка данных, а также их последующая дистрибуция. В первом квартале 2018-го планируется уже ежедневная фотосъемка планеты!

фото с космодрома именно той ракеты, которая доставляет спутники Astro Digital

Спутники успешно выведены на геоцентрическую орбиту на высоте около 600 километров, что является идеальным для осуществления фотосъемки земной поверхности. Срок службы спутников на орбите — более пяти лет. Запуск спутников позволит Astro Digital в полной мере развернуть мониторинг земной поверхности на ключевых сельскохозяйственных территориях США, Канады, России.

Фотография антенны на земле, которая уже получает данные из космоса!

Компания Astro Digital основана в 2015 году, осуществляет съемку и обработку изображений поверхности Земли с использованием собственных спутников. Команда состоит из инженеров, аналитиков, программистов, разработавших систему сбора, обработки и доставки клиентам изображений земной поверхности в высоком разрешении. Компания планирует вывести на орбиту несколько спутников, оснащенных оборудованием для мультиспектральной съемки. Офис компании расположен в аэрокосмическом исследовательском центре NASA в Калифорнии.