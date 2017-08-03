Польша думает построить свою АЭС 6 3.08.2017, 17:54

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Об этом сегодня сообщило издание Dziennik Gazeta Prawna.

Строительство первой польской атомной электростанции в Жарновцах под Гданьском было начато в 1983 году, но остановилось в 1989 году после аварии на Чернобыльской АЭС и волны протестов. Официально строительство прекратили также из-за сомнений в рентабельности по сравнению с традиционными электростанциями, а также вопросов с энергетическим балансом.

Но с тех пор польские политики периодически предлагают или достроить АЭС в Жарновцах, или построить станцию на новом месте, сообщает “Радыё Свабода”.

Министр энергетики Польши Кшиштоф Тхужевски, который называет себя сторонником строительства АЭС, заявлял в мае, что решение об АЭС может быть принято уже до конца 2017 года, но точно не позже 2020 года. В ближайшие 30-40 лет Тхужевски хотел бы видеть в Польше до трех атомных станций.

Уже в августе Министерство энергетики Польши заявило, что готовит 10-летнюю программу строительства АЭС мощностью 1000 МВт (для сравнения, проектируемая мощность БелАЭС - до 2400 МВт), но не отказывается и от планов строительства угольных теплоэлектростанций.

Издание Dziennik Gazeta Prawna 3 августа сообщило со ссылкой на собственные источники, что решение строить АЭС принято. Но еще не решено, на какие деньги она будет строиться и по чьим технологиям: согласно изданию, Министерство финансов выступает за французские технологии, Министерство энергетики - за корейские и китайские. Технология будет определена тендером, азиатская может спровоцировать проблемы с сертификацией на европейском рынке энергии.

Строительство АЭС предварительно оценивается в 16 млрд злотых - около 4,45 млрд долларов (на БелАЭС уже потратили 2,5 млрд, на нее есть кредит от России на сумму до 10 млрд долларов). Тхужевски исключил финансирование строительства из государственного бюджета или через контракты на гарантированную цену электричества. Но в 2011 году сообщалось, что проект АЭС оценивался в 30 млрд долларов.

Тем временем Польша отказалась покупать электричество с БелАЭС, когда та будет достроена: она присоединилась к литовскому бойкоту из-за сомнений в безопасности станции, которую строит российский «Росатом».

Где хотят строить

Экологические исследования проводятся на двух площадках: Любятово-Капалина в гмине Хачева и Жарновец в гмине Пуцк, где уже начинали строить АЭС. Обе площадки - на севере Польши, на кашубских землях у Гданьска.

Площадки находятся приблизительно в 300 километрах от Калининграда (на другом от него берегу Гданьского залива), в почти 800 км от белорусского Гродно.