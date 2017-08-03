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Новый iPhone получит «умную» камеру

  • 3.08.2017, 17:51
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Она сможет самостоятельно распознавать условия и окружение в кадре.

Будущий iPhone 8 получит умные режимы камеры, благодаря чему гаджет сможет самостоятельно распознавать обстановку и окружение в кадре, о чем сообщает iOS-разработчик Гильермо Рамбо, пишет korrespondent.net.

Эти выводы специалист сделал, тщательно изучив прошивку колонки HomePod, в которой содержалось упоменание системы под названием SmartCam.

В описании этой системы содержались слова "документ", "небо", "снег", "животное" и другие.

Предполагается, что камера сможет самостоятельно распознавать условия съемки, а также объект до создания фотографии.

Кроме того ранее уже сообщалось, что будущий "яблочный" смартфон получит экран с диагональю 5,8 дюйма от края до края с технологией OLED и кардинально обновленный дизайн.


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