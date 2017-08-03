Экспорт нефти из РФ в Беларусь в этом году обвалился на 16% 3.08.2017, 18:17

Экспорт российской нефти в Беларусь за семь месяцев сократился до 10,67 миллионов тонн.

Как сообщается в отчете Центрального диспетчерского управления (ЦДУ), экспорт российской нефти в Беларусь за семь месяцев сократился на 16,2% – до 10,67 млн тонн.

В частности, в июле Россия экспортировала по этому направлению 1,67 млн тонн нефти, передает ej.by.

В целом экспорт нефти из России в январе-июле 2017 года увеличился на 1,5% по сравнению с показателем за аналогичный период прошедшего годом и достиг 162,6 млн тонн. В июле экспорт нефти составил 22,89 млн тонн. В дальнее зарубежье экспорт вырос на 3%, до 151,9 млн тонн.

На внутренний рынок было поставлено 166 млн тонн нефти, что на 1,4% больше, чем годом ранее.