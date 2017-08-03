закрыть
3 августа 2017, четверг, 19:36
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Павел Северинец: Никакого диалога ЕС с Лукашенко без освобождения политзаключенных!

  • 3.08.2017, 18:25
Павел Северинец
Фото: «Радыё Свабода»

Активисты призвали белорусов к солидарности.

Представители демократических партий и организаций Беларуси требуют прекращения преследования демократических профсоюзов. Такое заявление прозвучало на круглом столе в Минске, который был проведен в связи с задержаниями и допросами руководителей профсоюза РЭП в Минске и Белорусского независимого профсоюза в Солигорске, передает «Радыё Рацыя».

По словам сопредседателя Белорусской христианской демократии Павла Северинца, на круглом столе активисты договорились о начале совместной кампании солидарности с независимыми профсоюзами:

- Мы приняли обращение. Мы считаем, что это дело - политическое. Требуем от европейцев поставить условием диалога с режимом Лукашенко - освобождение всех политзаключенных и прекращение политических репрессий. Мы призываем к солидарности белорусский народ.

Обращение будет широко распространено в ближайшее время. Кроме того, участники круглого стола договорились продолжить консультации о совместной акции протеста против политических преследований профсоюзов, - подвел итоги круглого стола Павел Северинец.


Мнение

Сковородка для Путина
Сковородка для Путина Михаил Ходорковский
Авантюры холуя
Авантюры холуя Владимир Халип
Так кто «пятая колонна» в экономике?
Так кто «пятая колонна» в экономике? Леонид Злотников
Революция - это шанс на мир
Революция - это шанс на мир Игорь Эйдман


Интервью

Юрий Хащеватский: Колхозная знать построила себе «Запретный город»
Юрий Хащеватский: Колхозная знать построила себе «Запретный город»
Николай Статкевич: Мы рассчитываем на поддержку простых людей и поддержку патриотов
Николай Статкевич: Мы рассчитываем на поддержку простых людей и поддержку патриотов
Николай Черноус: Осень в Беларуси будет горячей
Николай Черноус: Осень в Беларуси будет горячей
Роман Безсмертный: Лукашенко - «зиц-президент»
Роман Безсмертный: Лукашенко - «зиц-президент»