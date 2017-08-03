Павел Северинец: Никакого диалога ЕС с Лукашенко без освобождения политзаключенных! 3.08.2017, 18:25

Павел Северинец

Фото: «Радыё Свабода»

Активисты призвали белорусов к солидарности.

Представители демократических партий и организаций Беларуси требуют прекращения преследования демократических профсоюзов. Такое заявление прозвучало на круглом столе в Минске, который был проведен в связи с задержаниями и допросами руководителей профсоюза РЭП в Минске и Белорусского независимого профсоюза в Солигорске, передает «Радыё Рацыя».

По словам сопредседателя Белорусской христианской демократии Павла Северинца, на круглом столе активисты договорились о начале совместной кампании солидарности с независимыми профсоюзами:

- Мы приняли обращение. Мы считаем, что это дело - политическое. Требуем от европейцев поставить условием диалога с режимом Лукашенко - освобождение всех политзаключенных и прекращение политических репрессий. Мы призываем к солидарности белорусский народ.

Обращение будет широко распространено в ближайшее время. Кроме того, участники круглого стола договорились продолжить консультации о совместной акции протеста против политических преследований профсоюзов, - подвел итоги круглого стола Павел Северинец.