Пять домашних рецептов прохладительных напитков 3.08.2017, 18:48

Эти простые рецепты напитков идеально подходят для летней жары.

Начало августа принесло, наконец, на самом деле летнюю погоду, с солнцем и жарой. В такие дни возрастает потребность нашего организма в жидкости. Когда мучает жажда, можно пить обычную или минеральную воду. А можно побаловать себя вкусными и полезными напитками, которые очень легко приготовить самому. Babruysk.by предлагает вам пять простых рецептов напитков, идеально подходящих для летней жары.

1. Холодный зеленый чай

Зелёный чай – это настоящий кладезь веществ, оздоравливающих организм. Он помогает улучшить работу пищеварительной системы и понизить кислотность желудочного сока. Этот напиток освежает и охлаждает, расслабляет мышцы и вымывает токсины из тела. Зелёный чай действительно утоляет жажду, в отличие от кока-колы и других сладких газированных напитков. Приготовить его очень просто – залить листья зелёного чая кипятком, дать настояться и остудить. Для ещё лучшего вкуса можно добавить дольку лимона.

2. Вода с медом и имбирем

Имбирь отлично компенсирует большие потери организмом воды в жаркие дни. В сочетании с мёдом это ценный источник витаминов и прекрасное средство для борьбы с инфекциями. Для приготовления напитка можно использовать обычную или газированную воду. На стакан нужно добавить ложку мёда и несколько кусочков имбиря. Очень просто, вкусно и полезно.

3. Холодный мятный чай

Мятный чай освежает и оздоравливает. Он помогает справиться с напряженностью и болью в мышцах. Мята известна своими успокоительными свойствами. Чтобы приготовить ароматный чай, листья свежей или сушеной мяты нужно залить кипятком и дать настояться. Для вкуса можно добавить мёд. Пить охлажденным.

4. Малиновый лимонад

Пока не закончился ягодный сезон, можно полакомиться домашним лимонадом. Для его приготовления малину нужно растереть блендером, добавить немного лимонного сока и мёда и залить холодной водой. Малину можно заменить клубникой, земляникой или другими ягодами, которые вам нравятся.

5. Томатный сок

Сок из томатов, приготовленный своими руками, не сравнится с магазинным из упаковки тетра-пак. В домашнем натуральном напитке содержится огромное количество антиоксидантов, которые помогают иммунитету бороться с возбудителями заболеваний. К тому же, томатный сок отлично утоляет жажду.

Для приготовления возьмите томаты и измельчите блендером. Можно также добавить любимую зелень. Отличный вкус создадут несколько капель лимонного сока и немного мёда. В готовый напиток добавьте пару кубиков льда.