Лев Марголин: За июль-сентябрь РФ поставит в Беларусь только 4,5 миллиона тонн нефти 1 3.08.2017, 18:59

Лев Марголин

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Экономист прокомментировал существенное сокращение экспорта нефти из РФ в Беларусь.

Российские нефтяные компании в январе-июле 2017 года поставили на белорусские нефтеперерабатывающие заводы 10 миллионов 670 тысяч тонн нефти. По сравнению с данными за такой же прошлогодний период поставки сократились на 16,2%.

«16% - это, конечно, много, - говорит «Радыё Свабода» экономист Лев Марголин. - Откуда взялась такая цифра? Объясняю: в прошлом году всю первую половину года поставки из России шли в полном объеме. Так называемая война Беларуси и России за цены энергоносителей началась фактически со второй половины 2016 года и захватила первый квартал нынешнего. Тогда вследствие неурегулированных нефтегазовых споров были сильно ограничены поставки российской нефти. Москва возобновила экспорт в плановых объемах только в середине апреля, после переговоров Путина и Лукашенко в Санкт-Петербурге. Вот откуда эта большая разница.

Меня больше поражают другие цифры, касающиеся исключительно третьего квартала этого года. За июль-сентябрь Россия поставит нам только 4,5 миллиона тонн нефти против 6 миллионов тонн, которые планировались ранее. Москва утверждает, что снижение поставок оговорила белорусская сторона. Мол, в этот период пройдут плановые капитальные ремонты белорусских НПЗ. Мне трудно говорить, можно ли было как-то выйти из этой ситуации, не уменьшая объемов российской нефти. Но то, что Беларусь теряет на этом валютную выручку, очевидно», - отметил Лев Марголин.