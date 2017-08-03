Шендерович о России: Мы два века тупо показываем миру, куда не надо 3.08.2017, 19:12

Виктор Шендерович

Провал коммунистической идеи в Европе является заслугой СССР, который показал, что на этом пути находится болото.

Нахождение президента Владимира Путина во власти в РФ в течение 17 лет свидетельствует о том, что у россиян нет инстинкта самосохранения. Об этом заявил российский писатель Виктор Шендерович в эфире программы "Особое мнение" на "Эхе Москвы", передает gordonua.com.

"Какое чувство самосохранения? Люди пьют тормозную жидкость, половина умирает, половина слепнет, на поминках допивают эту жидкость. У меня был несколько лет назад репортаж об этом. На поминках допили и умерли. Какой инстинкт самосохранения? У нас Путин 17 лет! Если бы был инстинкт самосохранения, не было бы Путина 17 лет. Войны развязываем, по детям стреляем из танков. Какой инстинкт самосохранения? В гробу мы видели эту жизнь. Мы вообще не для этого. Чаадаев же сказал: показать миру, какой это страшный пример. И мы просто по Чаадаеву два века тупо выполняем свое призвание, мы показываем миру, куда не надо", – заявил он.

Писатель отметил, что до СССР в Европе было очень много партий левого толка.

"СССР показал вместо Оруэлла, наяву, чем это заканчивается. И никого, никаких коммунистов. Это мы, они должны нам за это памятник поставить и кормить, я считаю, пожизненно. Мы показали, что там болото. Слышите, хлюпнуло. Сомкнулось над головой целой нации. Ага, туда не идем", – подытожил Шендерович.