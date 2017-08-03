Кубок мира: Цуркин занял третье место на «полтиннике» баттерфляем 3.08.2017, 19:34

Евгений Цуркин

Белорусский пловец преодолел бассейн за 22,60 секунд.

Белорусский пловец Евгений Цуркин занял третье место в финальном заплыве на дистанции 50 метров баттерфляем на этапе Кубка мира в Москве, передает «Прессбол».

Наш соотечественник преодолел бассейн за 22,60 с. Победу одержал олимпийский чемпион из ЮАР Чад ле Кло, вторым стал Адам Баррет из Великобритании.

Кубок мира. Москва. Мужчины. 50 м, баттерфляй

1. Чад ле Кло (ЮАР) 22,31

2. Адам Баррет (Великобритания) 22,55

3. Евгений Цуркин (Беларусь) 22,60

3. Том Шилдс (США) 22,60