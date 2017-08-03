закрыть
3 августа 2017, четверг, 19:35
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Кубок мира: Цуркин занял третье место на «полтиннике» баттерфляем

  • 3.08.2017, 19:34
Евгений Цуркин

Белорусский пловец преодолел бассейн за 22,60 секунд.

Белорусский пловец Евгений Цуркин занял третье место в финальном заплыве на дистанции 50 метров баттерфляем на этапе Кубка мира в Москве, передает «Прессбол».

Наш соотечественник преодолел бассейн за 22,60 с. Победу одержал олимпийский чемпион из ЮАР Чад ле Кло, вторым стал Адам Баррет из Великобритании.

Кубок мира. Москва. Мужчины. 50 м, баттерфляй

1. Чад ле Кло (ЮАР) 22,31

2. Адам Баррет (Великобритания) 22,55

3. Евгений Цуркин (Беларусь) 22,60

3. Том Шилдс (США) 22,60


Мнение

Сковородка для Путина
Сковородка для Путина Михаил Ходорковский
Авантюры холуя
Авантюры холуя Владимир Халип
Так кто «пятая колонна» в экономике?
Так кто «пятая колонна» в экономике? Леонид Злотников
Революция - это шанс на мир
Революция - это шанс на мир Игорь Эйдман


Интервью

Юрий Хащеватский: Колхозная знать построила себе «Запретный город»
Юрий Хащеватский: Колхозная знать построила себе «Запретный город»
Николай Статкевич: Мы рассчитываем на поддержку простых людей и поддержку патриотов
Николай Статкевич: Мы рассчитываем на поддержку простых людей и поддержку патриотов
Николай Черноус: Осень в Беларуси будет горячей
Николай Черноус: Осень в Беларуси будет горячей
Роман Безсмертный: Лукашенко - «зиц-президент»
Роман Безсмертный: Лукашенко - «зиц-президент»