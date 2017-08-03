Китай ищет астронома с окладом в $1,2 миллиона 8 3.08.2017, 19:52

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Китай ищет астронома, способного запустить работу крупнейшего в мире радиотелескопа.

Китай предлагает более 1,2 млн долларов за должность иностранного астронома, способного запустить работу крупнейшего в мире радиотелескопа. Fast — крупнейший в мире радиотелескоп с одной антенной, ищет главного ученого из-за рубежа для наблюдения за ежедневной работой объекта, передает fdlx.com.

Тот, кто станет директором по научной деятельности радиотелескопа Fast, получит финансовый пакет, стоимостью более восьми миллионов юаней, — зарплату, сопоставимую с такой ролью в западных странах, и многочисленные льготы, такие как бесплатное жилье.

Такие финансовые стимулы стали обычным делом, поскольку многие высокопоставленные должности для ученых открылись на материке, и Китай активизирует свои усилия по привлечению высококвалифицированных кандидатов в быстро развивающийся исследовательский сектор.

Fast — пятисотметровый сферический телескоп с диафрагмой — гигантское блюдо, спрятанное в отдаленных горах Гуйчжоу, провинции на юго-западе Китая. Его тарелка может уловить ранее не обнаруженные сигналы из вселенной, и дать новые подсказки для широкого круга вопросов, начиная от таинственных вспышек пульсара, и заканчивая существованием разумной чужой жизни.