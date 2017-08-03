Родители кувалды 3 Алексей Мельников, kasparov.ru

3.08.2017, 19:56

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Алексей Мельников

В России типаж современного Шарикова выбрался наружу.

"Украину захватим!" — кричит плотный бородатый амбал.

Чмок! Звук, словно от удара доской по куску сырого мяса. Кулак хулигана впечатался в скулу молодого человека.

Брутальность прошлась по гламурности. Боевой отряд путинизма столкнулся со своим же отделом пропаганды. Не признал своего с пьяных глаз. "Дружеский огонь" привел к потерям.

Накачанное экранной пропагандой ненависти чудище пошло против своих государственных родителей. Символично. Повод для правителей задуматься. Если бы, конечно, хотели думать.

После уничтожения настоящего НТВ в 2001 году шаг за шагом, постепенно российское ТВ было превращено в инструмент пропаганды ненависти и брутальности. Гибридная война против Украины, одним из инструментов которой служили российские телеканалы, сделала ненависть и безумие главной линией в нашей стране.

И, конечно, эти бесконечные сериалы из жизни фликов, бандитов, прокурорш, следаков и так далее — "глухарь", "полковник круча", "псевдоним афганец" и дальше, пустым ведром вниз по бетонной лестнице. Жаргон, застывшие лица, разгрузки, автоматы, мундиры и пистолеты. И погоны, погоны, погоны. От которых рябит в глазах. Океан погон! Страна погон!

Здесь же — на том же ТВ — крикливые, бессовестные "политические ток-шоу", наполненные безумием, хамством, грубостью. Ведущие — будто роботы, включенные в розетки с высоким напряжением.

Вот и итог работы сотрудников ТВ и их руководителей в Кремле — нападение в прямом эфире на корреспондента. Причем в тот момент, когда он восторженно славил очередную погонную брутальность.

Представьте себе, что яд этой ненависти залит российским госканалами за годы правления В.В. Путина в головы миллионам людей.

Не может быть признано нормальным такое ТВ, как в России. Не может считаться нормальной страна, где ежедневно на протяжении полутора десятилетий люди растлеваются ложью и подлой пропагандой.

Созданный в глубине экрана типаж современного Шарикова выбрался наружу, огляделся вокруг, выпил, закусил и не захотел подчиниться окрику из телевизора. Он развернулся и ударил кувалдой по экрану, показав, кто теперь в стране главный.

Алексей Мельников, kasparov.ru