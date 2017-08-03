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Лига Европы: минское «Динамо» сыграло вничью с кипрским АЕКом

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  • 3.08.2017, 20:22
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Поединок завершился со счетом 1:1.

Минское «Динамо» сыграло вничью с кипрским АЕКом в ответном матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы — 1:1. Минчане не смогли пробиться в раунд плей-офф, по сумме двух встреч дальше идут киприоты, передает «Прессбол».

Динамо Минск - АЕК — 1:1

Динамо: Игнатович — Галович, Кузьменок, Карпович — Остроух, Быков, Лекович (Сачивко, 77), Нойок (к) — Хлебас (Николич, 70), Сарока, Хващинский (Лукич, 46).

АЕК: Хуан Пабло — Трюйольс, Мойсов, Катала (к) — Хевел (Хоан Томас, 62), Ларена, Лабан, Антониадес — Тричковски (Мурильо, 83), Толемесс, Тете (Акоран, 73).

Голы: 1:0 — Сарока (47, с пенальти за снос Остроуха). 1:1 — Акоран (93+).

Удаление: Быков (85, второе предупреждение).


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