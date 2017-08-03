Как Лукашенко мешает развитию экономики 18 3.08.2017, 20:28

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При нынешнем правителе сельское хозяйство останется глубоко дотационным.

Вчерашнее селекторное совещание по вопросам уборки урожая в который раз подтвердило, что при нынешнем правителе сельское хозяйство останется глубоко дотационным, пишет «Салiдарнасць».

Для начала маленький экскурс в историю. Ровно 10 лет назад Александр Лукашенко объявил о новом, более здоровом для экономики курсе в сельском хозяйстве.

Он заявил, что государство больше не будет поддерживать убыточные колхозы: «Пусть погибают! 13 лет их на своих плечах носим. Хватит уже». Еще из тех его высказываний: «Проедать деньги больше будем».

И что же мы наблюдаем спустя десятилетие? Все те же бюджетные вливания и проедающие народные деньги отсталые СПК.

Один из самых впечатляющих моментов вчерашнего совещания под руководством Лукашенко: диктатор приказал поставить новую технику хозяйствам без оплаты под гарантии губернаторов и премьер-министра.

Схема, придуманная правителем, поистине впечатляет: Петя дай деньги Васе, а если тот не отдаст долг, то спрашивай у Миши.

Ну и какая после этого может быть мотивация работать эффективнее у производителей техники и колхозов? Первые знают, что у них могут забрать товар просто так, и неизвестно, когда и в каком объеме рассчитаются за него. Вторые понимают, что могут валять дурака, новую технику им все равно поставят, а основную ответственность за оплату они не несут.

Кстати, у СПК, похоже, никто не спрашивал, нужна ли им вообще эта новая техника – им бы рассчитаться по старым долгам. Но раз правитель сказал, то отказываться нельзя.

Колхозы и поставщики техники, возможно, разобрались бы и сами. Но кто ж им даст.