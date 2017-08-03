Фотофакт: самый добрососедский дом в Минске 2 3.08.2017, 20:58

Фото: onliner.by

Соседи этого дома договариваются о решении коммунальных вопросов через милые записки.

CityDog.by нашел минчанку, в доме которой соседи договариваются о решении коммунальных вопросов через милые записки. И даже оставляют деньги на эти нужды на доске объявлений!

Татьяна живет в небольшом доме в переулке Кузьмы Чорного. В ее подъезде висит пробковая доска, где изредка появляются записки с информацией. «Там пишут очень редко, когда что-то нужно. Например, нанять кого-то для уборки снега», – рассказала Татьяна.

Недавно в подъезде дней на пять пропал свет. Записка с просьбой наладить электричество была неожиданной: «Дорогие соседи! Если у кого-то есть немного свободного времени, купите, пожалуйста, лампочку. И тогда у нас будет свет. А еще можно позвонить 115 и попросить их вернуть электричество».

Возле на скотче оставили купюру в 10 рублей. Через некоторое время автору пришел ответ: «Дорогие соседи, спасибо за заботу. Лампочка на почтовом ящике. В 115 давно оставлена заявка».

10 рублей остались не тронуты и провисели целый день. Лампочка действительно лежала в указанном месте, а вскоре появился и свет.

«Мне приятно пообщаться с соседями! Не вижу ничего плохого в общении через записки. Это просто хороший способ коммуникации, и никакого негативного осадка. Я не знаю, кто это сделал, но меня и не заботит кто. Главное, что проблема решена», – говорит Татьяна.