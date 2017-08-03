«БелОМО» хочет взыскать с завода зятя Михалкова более $3,5 миллионов 3.08.2017, 21:27

Фото: ura.ru

Белорусская компания подала иск в рамках рассмотрения дела о банкротстве «Курганмашзавода».

ОАО «Минский механический завод имени С. И. Вавилова — управляющая компания холдинга «БелОМО» подало иск в рамках рассмотрения дела о банкротстве «Курганмашзавода», единственного в РФ предприятия, создающего боевые машины пехоты.

Исковые требования белорусской компании составляют почти 213 млн российских рублей, сообщает tut.by. Причина возникновения требований не уточняется.

Вместе с «БелОМО» иски подали «Челябинский кузнечно-литейный завод» и «Государственная транспортная лизинговая компания», пишет «Ura.ru».

Арбитражный суд принял заявление 1 августа и назначил рассмотрение на 31 августа.

Внеочередное общее собрание акционеров Курганского машиностроительного завода назначено на 15 сентября. Планируется, что на нем поднимут вопросы о досрочном прекращении полномочий действующего состава совета директоров КМЗ и избрании нового.

На предыдущем заседании в совет директоров избрали председателем Михаила Болотина, а секретарем — Александра Божко. Однако против этого решения выступил «Ростех» и банк ВТБ, которые взялись вывести предприятие из кризиса. Тогда в состав совета директоров в числе прочих вошли бывший директор КМЗ, зять известного режиссера Никиты Михалкова Альберт Баков, владельцы «Тракторных заводов» Михаил и Григорий Болотины.

«Ростех» в ходе реструктуризации долгов концерна «Тракторные заводы» получил несколько предприятий, входящих в его военный дивизион, в том числе «Курганмашзавод». После этого Владимир Путин подписал указ о передаче «Ростеху» 100% акций «Уралвагонзавода».