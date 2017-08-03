В США запустили сайт, отслеживающий российскую пропаганду 1 3.08.2017, 21:24

Американский неправительственный центр «Альянс по защите демократии» запустил сайт Hamilton 68.

Американский неправительственный центр "Альянс по защите демократии" запустил сайт Hamilton 68, который призван отслеживать в интернете российскую пропаганду.

Об этом сообщается на сайте организации, передает gordonua.com.

В сообщении говорится, что Hamilton 68 "обеспечивает почти в режиме реального времени просмотр усилий российской пропаганды и дезинформации". В частности, сайт отслеживает сообщения в соцсетях.

На главной странице сайта разместили Путина

Скрин: dashboard.securingdemocracy.org

В числе пропагандистских сайтов, которые будут изучаться, указаны сайты российского телеканала RT (ранее – Russia Today) и информагентства Sputnik.

Представители "Альянса по защите демократии" пишут, что "деятельность России продолжается на нескольких фронтах", и американцы заслуживают узнать, какие сообщения РФ запускает с целью дезинформации.

В сообщении отмечается, что не вся дезинформация распространяется централизованно, к ней также оказываются причастны единомышленники, "не имеющие официальной связи с Россией".

Одной из причин запуска сайта Hamilton 68 названо вмешательство РФ в американские выборы президента и опасения, что такое вмешательство продолжится в дальнейшем, в том числе на фоне президентских выборов в России 2018 года.

На главной странице сайта разместили схематическое изображение президента РФ Владимира Путина.

В октябре 2016 года власти США официально обвинили Россию во взломе серверов американских партий, а также во вмешательстве в процесс президентских выборов в стране. В Кремле эти обвинения назвали "ерундой".

10 декабря ЦРУ пришло к заключению, что Россия вмешивалась в президентские выборы в США с целью помочь Дональду Трампу одержать победу. Спикер Кремля Дмитрий Песков назвал такие обвинения "непристойными".

В опубликованном докладе американской разведки говорится, что Путин лично приказал начать кампанию по вмешательству в выборы в США.

Кроме этого, в американских СМИ часто появляются материалы о связях членов предвыборного штаба Трампа с Россией.