Белорусские власти ждет горячая «Осень-2017» 3 3.08.2017, 21:52

Обновленный декрет о «тунеядцах» вызовет в обществе массовые протесты.

Юрист Сергей Балыкин считает, что бороться с «тунеядством» в Беларуси – дорого и бесперспективно, передает belprauda.org.

- Идея борьбы с «тунеядством» экономически очень неэффективна. Государство тратит много денег, чтобы собрать мало денег и только ради того, чтобы наказать так называемых «тунеядцев». Но труд в нашей стране, как ни крути, является все-таки правом, а не обязанностью человека. Понятно, что часть людей ведет антиобщественный маргинальный образ жизни, но их проще оставить в покое, чем пытаться получить некое возмещение. Что можно забрать у алкоголика, кроме бутылки пресловутых «чернил»?

Мне вообще трудно представить, как будут реализовываться все идеи на практике. Первоначальная идея – взимать с так называемых «тунеядцев» сбор на оплату государственных расходов просто провалилась, потому что отсутствуют критерии, невозможно рассмотреть в каждую конкретную ситуацию, а затраты на взыскание сбора превысили взысканную сумму. Все это вызвало социальную напряженность в обществе и массовые протесты. Власти хотят повторить печальный опыт: ну что ж, каждый имеет наступать на грабли столько раз, сколько нужно для усвоения урока.

Хочет власть очередной раз удариться головой о стенку – пусть попробует, пусть напрягут чиновников – пускай побегают. Но у них опять ничего не получится.

- Как может реализовываться идея «не работаешь – платишь за услуги»?

- А что, собственно, оплачивать?

Существует множество услуг, которые оказывает государство. Например, одной из функций государства является поддержание правопорядка в стране. Значит, вызов милиции для «тунеядцев» станет платным? Обращение о совершении преступления тоже станет платным? Или как? Если хулиганы побьют бомжа или алкоголика, милиция не станет их разыскивать? Как эту функцию государства сделать платной?

Вызов «скорой помощи» станет платным для «тунеядцев»? Человек умирает, а с него станут требовать карточку социального страхования? Так это противоречит принципу гуманности и конституционному принципу социальной ориентированности нашего государства.

Коммунальные услуги сделают для «тунеядцев» дороже? А если в одной квартире проживают муж-«тунеядец» и жена-труженица? Подняв тарифы для мужа-«тунеядца», государство вынудит платить квартплату жену. В том числе и за счет того, что дети станут меньше есть.

Уже давно пора вывести отношения в коммунальной сфере на рыночную основу: оплачивать услугу в тех размерах, сколько она стоит. А целевые субсидии предоставить тем, кто в них реально нуждается – именно об этом государство постоянно твердит, именно этого от нас требует МВФ. Если коммунальная сфера перейдет на рыночные отношения, а помощь будет оказываться только тем, кто не в состоянии самостоятельно его оплатить (конституционное право на жилище никто не отменял), – тогда и спекуляции прекратятся. Тогда и стоимость арендных квартир в Минске упадет: люди не станут держать лишние квартиры, а постараются их продать.

Все проблемы, в том числе и проблему «социального иждивенчества», можно решить при помощи рыночных механизмов, цивилизованных решений, проверенных в мире, а не заниматься изобретением белорусского велосипеда.