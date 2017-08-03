Сенаторы США призвали лишить РФ права проведения ЧМ за нарушения прав рабочих 2 3.08.2017, 21:57

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Восемь сенаторов США призвали главу Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино лишить Российскую Федерацию права проведения чемпионата мира по футболу 2018 года. Об этом говорится в открытом письме, опубликованном на сайте сенатора-демократа Роберта Менендеса, передает gordonua.com.

"Как организация, способная повлиять на жизнь миллиардов болельщиков, спортсменов и рабочих во всем мире, ФИФА должна соответствовать своим обязательствам в области прав человека. Защита рабочих и спортсменов от принудительного труда должна быть ключевым элементом этих обязательств. Если ФИФА не предпримет действий против РФ и КНДР, это будет воспринято как терпимость к отвратительному поведению этих стран", – говорится в документе.

Сенаторы призвали расследовать сообщения об эксплуатации северокорейских рабочих на стройплощадке стадиона Кубка мира в России.

Они подчеркнули, что Инфантино должен рассмотреть возможность дисквалификации РФ как хозяина чемпионата мира 2018 года, если независимое расследование установит, что российское правительство или местный организационный комитет были соучастниками принудительного труда северокорейских строителей.

ФИФА несколько раз призывали лишить Россию права проведения чемпионата. Так, в начале апреля этого года сенатор США Ричард Блюменталь предложил отобрать ЧМ 2018 у России в связи с химической атакой в сирийской провинции Идлиб. Он отмечал, что РФ несет ответственность за произошедшее.

В прошлом году лишить Россию чемпионата просила Верховная Рада Украины – в связи с аннексией Крыма и агрессией на Донбассе.

ФИФА в свою очередь подчеркивала, что для переноса места проведения чемпионата мира нет оснований.

В мае 2017 года Инфантино заявил, что в строительстве "Зенит-Арены" на Крестовском острове в Санкт-Петербурге участвовали граждане КНДР, права которых нарушались.

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